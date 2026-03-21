A szerb államfő bejelentette: elkezdődött a harmadik világháború

Lehet, hogy már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla – mondta a Berliner Zeitungnak adott interjújában Aleksandar Vucic. A szerb elnök szerint az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik.
VG
2026.03.21, 12:36
Frissítve: 2026.03.21, 12:51

„Nem kizárt, hogy nukleáris fegyvereket fognak bevetni, a harmadik világháború már elkezdődhetett” mondta egy interjúban Aleksandar Vucic szerb elnök a német Berliner Zeitungnak.

A szerb államfő bejelentette: elkezdődött a harmadik világháború / Fotó: Anadolu via AFP

Harmadik világháborúról beszélt Vucic 

Az interjúban Vucic elnök kifejezte véleményét, miszerint a harmadik világháborút nehéz lesz megakadályozni, mert valószínűleg már elkezdődött.

Lehet, hogy már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla

– fogalmazott a szerb elnök. Hozzátéve: az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik. Vucic megjegyezte, hogy 

az első és a második világháború is kezdetben regionális konfliktusként kezdődött.

Csak később épültek ki nagy katonai és politikai szövetségek, amelyek végül közvetlenül összecsaptak – tette hozzá az elnök.

Korábban Vucic kijelentette, hogy a nagyobb globális konfliktusok csak most kezdődnek, s hogy végül az emberiség történelmének legsúlyosabb következményeihez vezethetnek. Úgy hiszi, nem kizárt, hogy a jövőbeni konfliktusokban nukleáris fegyvereket fognak bevetni.

Vucic azt is megígérte: 

Belgrád fenntartja katonai semlegességét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
