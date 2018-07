Jöhet a számladíj-összehasonlítás

A transzparens tételekben erősítheti a versenyt az a kormányrendelet, amely egységesítené és összehasonlíthatóvá tenné a számlaszolgáltatásokat. Ám ennek az az ára, hogy az ügyfelek kevesebb egyénre szabott kedvezménnyel találkozhatnak, így egyeseknek drágulhatnak is a banki költségei.

Az uniós fizetésiszámla-irányelv szabályozásával (PAD) összhangban a Pénzügyminisztérium (PM) társadalmi egyeztetésre bocsátotta annak a kormányrendeletnek a tervezetét, amely a banki számladíjak összehasonlíthatóbbá tételét tenné lehetővé. A PM közlése szerint az egyeztetések után megszülető rendelet várhatóan 2019. július 31-én lép hatályba.

A PAD alapvető célja, hogy az EU-s tagállamokban a lakossági bankszámlákhoz vagy számlacsomagokhoz tartozó díjtételek egyértelműen összehasonlíthatók legyenek. Az uniós jogalkotók ebben a körben a számlacsomagok esetén a számlák fenntartásához és a tranzakciókhoz kapcsolódó adatok, valamint a kártyás és internetbanki költségek összehasonlíthatóságát kívánják megteremteni.

Az összehasonlíthatóság igénye már korábban is felmerült Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank számos alkalommal értésre adta, hogy az ügyfelek pontosabb tájékoztatása végett szeretné elérni, ha egységesebbek lennének a számlacsomagok és a díjazásuk. A számlafenntartás költségei és a tranzakciók díjai számos tényezőtől függnek – más és más díjakat kaphat még azonos számlacsomagon belül is két ügyfél, ha bizonyos paramétereket teljesít vagy épp nem teljesít. (Ilyen minősítő tétel lehet a számlán tartott vagy a rendszeresen a számlára érkező pénz, a kártyás tranzakciók száma vagy a csoportos megbízások nyújtása.)

A szabályozás révén a PM érvelése szerint egységes kondíciós listák jöhetnek létre, és mivel az adatokat a bankoknak egy központi pénzügyi felügyeleti adatbázisba is fel kell majd tölteniük, azon keresztül az ügyfél a számára fontos díjtételek alapján azonnal össze tudja majd vetni az ajánlatokat.

A hitelintézetek számlanyitási, számlavezetési feltételei valóban rendkívül bonyolultak, átláthatatlanok, néha-néha még egy pénzügyi szakembernek is kihívás a számlaajánlatok értelmezése, összehasonlítása – értenek egyet a lépéssel a Takarékbanknál. A hitelezés és a betétek analógiájára az összehasonlításhoz szerintük megfelelő lehet a tervezet bevezetése, hiszen a most alkalmazott teljes hiteldíjmutató (THM) és az egységes betétikamat-mutató (EBKM) nagymértékben megkönnyíti a döntést. (Más kérdés, hogy a számlák esetében lehetetlen minden költséget egyben kimutatni.) A legjellemzőbb díjköteles szolgáltatások egységesített formátumban történő megjelenítése a célirányos tájékoztatással együtt segítheti a fogyasztókat a számlákhoz kapcsolódó díjak megértésében és összehasonlításában – vélik az MKB Banknál. A Budapest Bank várakozásai szerint a tervezett intézkedés növelni fogja a transzparenciát, hiszen standard struktúrát vezet be, amely megkönnyíti a termékek összehasonlítását.

