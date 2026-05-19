Félárú belépők és verhetetlen akciók: hazai fürdők, ahova még az előszezonban érdemes ellátogatni
Néhány hazai termálfürdőben még elérhetőek az előszezoni árengedmények, azonban érdemes sietni, a nyári főszezon közeledtével ugyanis sorra kifutnak ezek az akciók. Mutatjuk a fürdőket, ahol az elkövetkező hetekben még kedvezményes árakon mártózhatunk meg.
A hazai fürdőknél általában május végéig, helyenként június közepéig tart az előszezon. Érdemes kihasználni ezt a pár hetet, mert számos létesítményben kínálnak akár féláron is belépőket – írja Termál Online.
Fürdők, ahol különösen kedvező előszezoni akciókat kínálnak:
- A Bogácsi Gyógyfürdőben májusban hétköznapokon a fedett élménymedence még felár nélkül használható. Hétvégén és a hétköznapokra eső ünnepnapokon egyébként ennek a díja 1600 forint a belépő alapdíján felül.
- A kisújszállási Kumánia Gyógyfüdrőben januárban indult egy szerdai akció, amely júniusig tart. A szuperszerda-kedvezmény keretében a hét harmadik napjain csak 2300 forintban kerül a belépő.
- A Mórahalmi Gyógyfürdőben márciusban indult akció kifejezetten a Csongrád-Csanád vármegyei nyugdíjasoknak. A szépkorúak – hétköznapokon – a 3 órás belépő áráért, azaz 3700 forintért egész nap fürdőzhetnek. Ez a lehetőség május 31-ig érvényes.
- A nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben június 13-án indul a főszezon, és addig érvényes egy, a nyugdíjasoknak szóló különleges árengedmény is, amelynek keretében hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjas belépő 4100, ugyanez a helybéli időseknek pedig mindössze 2300 forint.
- A pápai Várkertfürdő nyugdíjasnapok akciója május 31-ig tart. Eddig a dátumig hétfőnként és csütörtökönként (az ünnepnapok kivételével) 50 százalékkal olcsóbbak a nyugdíjas belépők.
