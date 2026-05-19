Félárú belépők és verhetetlen akciók: hazai fürdők, ahova még az előszezonban érdemes ellátogatni

Néhány hazai termálfürdőben még elérhetőek az előszezoni árengedmények, azonban érdemes sietni, a nyári főszezon közeledtével ugyanis sorra kifutnak ezek az akciók. Mutatjuk a fürdőket, ahol az elkövetkező hetekben még kedvezményes árakon mártózhatunk meg.
VG
2026.05.19, 17:35
Frissítve: 2026.05.19, 17:51

A hazai fürdőknél általában május végéig, helyenként június közepéig tart az előszezon. Érdemes kihasználni ezt a pár hetet, mert számos létesítményben kínálnak akár féláron is belépőket – írja Termál Online.

Félárú belépők, extra olcsó hétköznapi jegyek – ezekbe a hazai fürdőkbe érdemes most ellátogatni / Fotó: Balogh Zoltán / MTI (illusztráció)

Fürdők, ahol különösen kedvező előszezoni akciókat kínálnak:

  • A Bogácsi Gyógyfürdőben májusban hétköznapokon a fedett élménymedence még felár nélkül használható. Hétvégén és a hétköznapokra eső ünnepnapokon egyébként ennek a díja 1600 forint a belépő alapdíján felül. 
  • A kisújszállási Kumánia Gyógyfüdrőben januárban indult egy szerdai akció, amely júniusig tart. A szuperszerda-kedvezmény keretében a hét harmadik napjain csak 2300 forintban kerül a belépő.
  • A Mórahalmi Gyógyfürdőben márciusban indult akció kifejezetten a Csongrád-Csanád vármegyei nyugdíjasoknak. A szépkorúak – hétköznapokon – a 3 órás belépő áráért, azaz 3700 forintért egész nap fürdőzhetnek. Ez a lehetőség május 31-ig érvényes.
  • A nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben június 13-án indul a főszezon, és addig érvényes egy, a nyugdíjasoknak szóló különleges árengedmény is, amelynek keretében hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjas belépő 4100, ugyanez a helybéli időseknek pedig mindössze 2300 forint.
  • A pápai Várkertfürdő nyugdíjasnapok akciója május 31-ig tart. Eddig a dátumig hétfőnként és csütörtökönként (az ünnepnapok kivételével) 50 százalékkal olcsóbbak a nyugdíjas belépők.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
