Csúnyán megütötték a forintot, a dollár és az euró is durván drágul – hajszál híján történelmet írt a Magyar Telekom

Jól indult, de délutánra elromlott a befektetői hangulat a magyar eszközök piacán, a pesti tőzsde kisebb csökkenéssel zárta a keddi kereskedést, a forint pedig számottevő gyengüléssel fordult rá a késő délutáni órákra.

A kereskedők az iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre figyeltek, Donald Trump elhalasztotta az eszkalációt a Közel-Keleten. Ezzel együtt a technológiai szektorban indult eladási hullám folytatódott, az amerikai kötvényhozamok emelkedése pedig a teljes tengerentúli piacra nyomást helyezett. A kockázatkerülés pedig Európában is éreztette hatását.

A BUX index 0,2 százalékkal 131 773 pontra ereszkedett átlag feletti, 32 milliárd forintos kereskedési forgalomban. A vezető hazai részvények felemásan teljesítettek.

Az OTP 0,9 százalékkal 40 170 forintig esett,

a Richter árfolyama 0,6 százalékkal 12 380 forintig csúszott vissza.

A Mol papírjai 0,6 százalékkal 4060 forintra drágultak,

a legjobban teljesítő Magyar Telekom kurzusa pedig 4,2 százalékkal 2654 forintig ralizott.

A távközlési részvény záróára ezzel egy forintra megközelítette a 26 éve beállított 2655 forintos történelmi csúcsát.

A forint délelőtti erősödési kísérlete is gyorsan elakadt, délután három óra körül pedig gyorsult a hazai fizetőeszköz gyengülése.

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal 362,9 forintig szaladt fel délután öt óráig, ez napon belül 0,7 százalékos leértékelődés.