Míg a fél Tisza-kormány Lengyelországban van, Kármán András Budapesten tárgyal Von der Leyen embereivel

Az uniós forrásokról tárgyal a magyar kormány az Európai Bizottság delegációjával. Kármán András bizakodó a megbeszélésekkel kapcsolatban.
2026.05.19, 17:31
Frissítve: 2026.05.19, 17:43

Hétfőn megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, amely a tervek szerint péntekig tárgyal az új magyar kormánnyal az európai uniós források felszabadításáról. Mivel Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Varsóba utazott, Kármán András pénzügyminiszter kezdte meg a tárgyalásokat az EB-delegációval.

Kármán András bizakodó a megbeszélésekkel kapcsolatban / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A tárcavezető Facebook-oldalán videóüzenetben arról számolt be, hogy nagyon fontos hét kezdődött, mivel nagyok az elvárások, hogy sokat tudnak haladni az uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, emiatt időnként párhuzamosan, több szekcióban zajlanak a megbeszélések, majd lesznek olyan meetingek, ahol áttekintik, mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség.

„Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előre lépni” – mondta Kármán András.

