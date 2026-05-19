Szegedi BYD-gyár: feljelentést tett a kormányhivatal környezetkárosítás miatt
Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár beruházásával kapcsolatban. A hatóság szerint problémák merülhettek fel az építkezési területen letermelt talajréteg felhasználása körül, az ügyben már a rendőrség is vizsgálódhat.
A kormányhivatal keddi tájékoztatása szerint a hatóság a kivitelezési munkák 2024-es indulása óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több ellenőrzést is indított különböző hatáskörökben. Az idei első negyedévben elsősorban a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták.
A rendőrség is nyomozhat a szegedi BYD-gyárnál
A vizsgálatok során olyan információk kerültek a hatóság birtokába, amelyek alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja. A közlemény szerint ez összefügghet a beruházási területen „letermelt” talajréteg felhasználásával. A hatóság egyelőre nem részletezte pontosan, milyen szabálytalanságra gyanakszik, de a feljelentés ténye azt mutatja, hogy az ügyet komolynak tartják.
Az eset politikai szinten is gyorsan visszhangot kapott. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán arról írt, hogy a BYD a szegedi gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.
Nekiment a szegedi BYD-nak a környezetvédelmi miniszter – „Azonnali hatállyal fejezzék be”
A szegedi gyára építése során megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit, ezért Gajdos László felszólította a BYD-t, hogy hagyjon fel ezzel.
A miniszter közölte, egyeztetett az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged tiszás országgyűlési képviselőjével is. Tájékoztatása szerint a képviselő részletes információkat adott a helyzetről, a feltételezett jogsértések mértékéről, valamint a helyi lakosság aggodalmairól.
Gajdos László éles hangvételű üzenetet küldött a kínai autógyártó vezetőinek. Azt írta, határozottan felszólítja a BYD vezetését, hogy azonnali hatállyal hagyjanak fel minden környezetkárosító tevékenységgel, és teljesítsék maradéktalanul a hatóságok által előírt kötelezettségeket.
A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk
– jelentette ki a miniszter.
A szegedi BYD-gyár az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása Magyarországon. A kínai elektromosautó-gyártó európai gyártóbázisának szánt üzem kiemelt gazdasági projektként indult, a beruházástól több ezer munkahelyet és jelentős gazdasági élénkülést várnak a térségben. Éppen ezért különösen érzékenyen érintheti a projektet minden olyan hír, amely környezetvédelmi problémákról vagy hatósági eljárásokról szól.
Az ügy további sorsa most nagyrészt a rendőrségi vizsgálaton múlik. Egyelőre nem tudni, hogy valóban történt-e környezetkárosítás, illetve ha igen, pontosan kik lehetnek a felelősök. Az azonban már most látható, hogy a szegedi BYD-beruházás körül kialakult vita jóval túlmutat egy egyszerű építkezési problémán.
Botka László szerint a legszigorúbb környezetvédelmi és egészségügyi előírások mellett valósul meg a beruházás, amely nem jár akkumulátorgyártással vagy vegyipari tevékenységgel. A szegedi BYD-gyár több ezer új, jól fizető munkahelyet teremthet.