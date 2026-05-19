Csak most derült ki: fű alatt eltörölte a Tisza-kormány Orbán Viktor utolsó szankcióját az ukránok ellen – azonnal kitört a felháborodás

Május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

A kormány eltörölte a veszélyhelyzetet, ez az ukrán termékeket is érinti / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Nem tiltja már rendelet az ukrán termékek behozatalát

Az Agroinform cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint 20 termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, például:

búza,

kukorica,

napraforgómag,

repcemag,

liszt,

baromfihús,

tojás stb.

A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébih-hez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.

Az elszálló műtrágyaáraktól is tart a NAK és a MAGOSZ

„Az Európai Unió által az import műtrágyára januártól bevezetett többletfizetési kötelezettség jelentősen meg fogja emelni a műtrágya árát” – hívta fel a figyelmet Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke Strasbourgban kedden.

Uniós, köztük magyar termelői szervezetek és számos európai agrár-érdekképviselet által Strasbourgban szervezett gazdatüntetésen Cseh Tibor András magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a Hormuzi-szorost érintő konfliktus okozta krízis az import műtrágyára nézve is növekvő árszintet eredményez, amit az Európai Unió vonatkozó többletfizetési kötelezettsége jelentősen tovább fog emelni. Elmondta, az európai műtrágya-felhasználásnak több mint egyharmada importból származik, döntően Oroszországból és Fehéroroszországból, valamint Észak-Afrikából érkezik.

„Noha az import műtrágyákra kivetett új uniós többlet vámfizetési kötelezettség jelentősen megdrágította a készleteket, a magyar gazdák még nem szembesülnek a drágulással, mert a kereskedők tavaly készleteket halmoztak fel. Az idei év a műtrágyaellátottság szempontjából még nem okoz problémát” – jelezte Cseh Tibor András.