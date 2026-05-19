Geely: ismét rekordot döntött a kínai autógyártó – az elektromos autói lassan letarolják a fél világot

Tovább gyorsult a Geely Holding elektromos átállása: az idei első negyedévben az eladott autók több mint fele már villanymodell volt. A kínai autóipari óriás közel 938 ezer járművet értékesített három hónap alatt, miközben rekordot döntött a külföldi piacokon is.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a kínai Zhejiang Geely Holding Group: a vállalatcsoport közlése szerint 2026 első negyedévében már az összes eladás több mint fele elektrifikált jármű volt. A Geely Holding portfóliómárkái összesen 937 927 autót értékesítettek világszerte az első három hónapban, ebből 491 006 darab tartozott az új energiás, vagyis részben vagy teljesen elektromos hajtású kategóriába.

Ez azt jelenti, hogy az elektrifikált modellek aránya elérte az 52,4 százalékot, ami jól mutatja, milyen tempóban alakul át a világ egyik legnagyobb autóipari szereplője.

A vállalat szerint az elektrifikációs és intelligens technológiai átállás mellett a nemzetközi terjeszkedés is egyre gyorsabb ütemben halad.

A Geely Holding ma már jóval több egyetlen autómárkánál. A csoporthoz tartozik többek között a Volvo Cars, a Polestar, a Lotus, a Lynk & Co és a Zeekr is. A Geely márka ráadásul idén hivatalosan a magyar újautó-piacra is belépett, ami új versenyt hozhat az elektromos és hibrid modellek szegmensében.

A legnagyobb darabszámot továbbra is a hongkongi tőzsdén jegyzett Geely Auto holding hozta. A társaság – amely a Geely, a Lynk & Co és a Zeekr márkákat fogja össze – 709 358 járművet adott el az első negyedévben. Ez körülbelül 1 százalékos éves növekedés, miközben az elektrifikált modellek értékesítése 9 százalékkal emelkedett, elérve a 369 059 darabot.

A Geely névadó márkája önmagában is erős számokat produkált: 550 659 autót értékesített.

A prémiumkategóriás Lynk & Co 81 662 eladott járművel zárta a negyedévet, ami 12 százalékos növekedés éves összevetésben.

A legnagyobb robbanást azonban a Zeekr produkálta. A felső kategóriás elektromos mobilitási márka 77 037 autót adott el, ami elképesztő, 86 százalékos növekedés egyetlen év alatt. Ez azt mutatja, hogy a prémium elektromos szegmensben egyre erősebb kihívóvá válik a kínai gyártó.