Élelmiszerválság fenyeget: a búzával nagy baj lesz idén, a világ legnagyobb exportőre jóval kevesebbet vet a műtrágyahiány miatt

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata az egekbe emelte a műtrágya és a dízel árát világszerte, ami többek között az agrártermelőket sújtja, és hatással lesz a globális élelmiszer-ellátásra. Hamarosan kiderült, hogy mennyire: a búza legnagyobb globális termesztői közül Ausztrália az első, ahol a konfliktus kitörése óta vetettek – egyes gazdák jóval, 50 százalékkal kevesebbet a szokásosnál.

Ausztrália a világ hatodik legnagyobb búzatermesztője és a harmadik legnagyobb exportőr, a Grains Australia adatai szerint előbbinek három, utóbbinak 10-15 százalékát adja. A vetési időszak április–június, az aratási november–január.

A Reuters tudósítása szerint a gazdák jelentős része kénytelen idén kevesebbet vetni és kisebb mennyiségű műtrágyát használni, az utóbbinak jelentős része ugyanis a Perzsa-öbölből származik, így a szállítás leállása nagyobb gondot okoz, mint az ukrajnai háború.

A műtrágyahiány az árak megugrásához vezetett, és már a világ élelmiszer-termelését fenyegeti.

Tovább fog nőni a búza világpiaci ára

Miután Ausztráliában visszafogják a termelést, akár tízmillió tonnával kevesebb búza kerülhet a világpiacra – ez a teljes globális export 5 százaléka, ami további áremelkedésekhez vezethet. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) legfrissebb jelentése szerint a búza világpiaci ára már így is 0,8 százalékkal emelkedett áprilisban az előző hónaphoz képest.

A brit hírügynökség által megkérdezett agrárelemzők szerint

az ausztrál búzatermés 16–41 százalékkal lehet kisebb az idén,

a tavalyi 36 millió tonna helyett 21,3 millió tonnára eshet vissza, ha a legrosszabb forgatókönyv teljesül, és ráadásul folytatódik a szárazság is. Az időjárás szerencsére egyelőre kedvező, a Weekly Times tudósítása szerint a múlt heti esők Victoria és Új-Dél-Wales államokban enyhítették a gabonapiaci nyomást.

Ausztrália szinte kizárólag importálja a műtrágyát

Ausztrália különösen sebezhető a műtrágyaellátásban, mert gyakorlatilag nincsen saját termelése. A brit The Guardian összeállítása szerint az ország 2019 és 2023 között

az összes káliumalapú terméket,

a nitrogénműtrágyák közel 90 százalékát

és a foszfátműtrágya-szükséglete majdnem 70 százalékát

importálta.