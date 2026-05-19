Digitális boom zajlik Magyarországon: egyre több a plasztik, kevesebb a bankjegy
A Mastercard Magyarország egy háttérbeszélgetésen számolt be a dinamikusan átalakuló hazai fizetési piac sajátosságairól, jövőjéről, valamint kihívásairól. A fejlett és integrált digitális megoldások kényelmesek, ebből kifolyólag egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a felhasználók körében, s ha a pozitív irányú trendek folytatódnak, hamarosan otthon lehet hagyni a bankkártyát, és elég lesz a mobilokat zsebben tartani.
Digitalizálódik a magyar fizetési piac
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb beszámolója szerint 2025 harmadik negyedévében éves alapon:
- a kártyás fizetések 17,5 százalékkal,
- a mobilfizetések 39 százalékkal,
- az online fizetések 35,4 százalékkal emelkedtek.
A gyors növekedés 2025 utolsó negyedévére azt eredményezte, hogy éves bázison a kártyás vásárlások összértéke 19 százalékkal magasabb, ami 6000 milliárd forint értékű bővülést jelent.
A kártyapenetráció közel 100 százalékra emelkedett, a több kártyával rendelkezők aránya pedig 32 százalékkal nőtt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden felnőttnek és egyre több kiskorúnak van bankkártyája
− számolt be a piac sajátosságairól Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere, majd arról is beszélt, hogy a felhasználók egyre inkább a digitális megoldások felé fordulnak.
A folyamat a 2010-es évek második fele után gyorsult fel igazán. A mobillal fizetők száma 2019-hez mérten 26 százalékkal nőtt, míg az online vásárlók aránya a teljes lakosságban 32-ről 90 százalékra ugrott 2015-höz képest.
Az online vásárlások túlnyomó része mobilról történik, egyre többen a digitalizált kártyákat preferálják, ám megbízhatósági szempontok miatt az ügyfelek 66 százaléka ragaszkodik a plasztikhoz
− mutatott rá Márkus Gergely a háttérbeszélgetésen.
A fizetési piac digitalizációjának egyik velejárója a fintechek, illetve neobankok térnyerése, melyek a Mastercard számára nem kihívást, sokkal inkább innovatív együttműködési lehetőséget jelentenek, amely erősítheti a vállalat piacvezető szerepét.
A Mastercard a vezető globális fintechek és neobankok mintegy 80 százalékával dolgozik együtt: startupprogramjai megközelítőleg 60 ország 500 vállalkozását támogatják, melyek együttesen 25 milliárd dollár tőkét vontak be az elmúlt években.
A budapesti metrón is érinthetünk
Globálisan egyre elterjedtebb megoldásnak számít a digitális fizetési megoldások alkalmazása a közösségi közlekedésben, és a trend már a magyar fővárost is elérte. Budapesten 2026. április 22-től minden metróvonalon, illetve a 100E jelzésű reptéri expresszen elérhető a Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer, mely lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel vásároljunk menetjegyet. A buszokon ezt a fedélzeten, míg a metróvonalak esetében a mozgólépcsők előtt elhelyezett készülékek segítségével tehetjük meg. A megoldáshoz szükséges technikai hátteret a Mastercard biztosítja, a K&H és a BKK stratégiai partnereként.
Jegyellenőrzés esetén nincs más teendő, mint a vásárláshoz használt kártya vagy mobiltelefon felmutatása a jegyvizsgálónak leolvasásra.
A digitalizációs program 2023-ban kezdődött az M1-es metróvonalon és a 100E jelzésű buszon, a kezdetek óta pedig 2,1 millió vásárló 5 millió jegyet vett. Az újdonság az M2-es, M3-as és az M4-es vonalakon is nagy sikert aratott, 57 ezer utazó 93 ezer jegyet vásárolt az elmúlt néhány hétben, az érintéssel fizetők aránya elérte a 30 százalékot. A Mastercard piackutatása szerint nagy az érdeklődés a Pay&GO iránt: az utasok 26 százaléka már kipróbálta az új szolgáltatást, 46 százaléka pedig hallott már róla. Az elégedettségi mutató kimondottan magasnak mondható, 70 százalék feletti.
A számok annak tekintetében még meggyőzőbbek, hogy a marketing még nem pörgött fel teljesen − árulta el Márkus Gergely, majd a Mastercard vezetősége arról is beszámolt, hogy technikailag akár
az országos lefedettség is megoldható, ha erre politikai igény mutatkozik.
A Fővárosi Közgyűlés 2026 februárjában már meghozta a döntést és támogatta a koncepciót, így a tervek szerint 2028-ig megtörténik a hálózat kiépítése a főváros és agglomerációja teljes területén.
Már a SZÉP-kártya is digitális
A K&H után az OTP és az MBH is bevezette a digitális SZÉP-kártyát, amely országszerte a legtöbb elfogadóhelyen használható, ám a teljes lefedettségre még néhány hónapot várni kell.
Mivel a SZÉP-kártya nem szabványos protokollt használ, ezért az érintéses megoldás implementálásához egyedi Mastercard-technológiára volt szükség. A digitalizáció két és fél millió felhasználó számára tette elérhetővé a szolgáltatást, 2026. április végéig 185 ezren fizettek így, és a tranzakciók összértéke elérte a 12 milliárd forintot.
Az egyedi technológiának köszönhetően a SZÉP-kártya az Apple és a Google digitális pénztárcáival is kompatibilis.