Kibabrált a strandokkal az időjárás

Megsínylették a júniusi hideget a budapesti strandok, amelyeket a tavalyinál 60 százalékkal kevesebb vendég keresett fel. A felújított, részben fedett fürdők viszont alig vesztettek forgalmukból, igazolva, hogy a beruházások megtérülnek.

Máris megmutatkozott a fürdőfejlesztések jelentősége: az esős, hideg júniust a beltéri részekkel bővült, négy évszakos üzeművé tett Palatinus és a Paskál megúszta a tavalyinál 17-18 százalékkal kevesebb vendéggel, míg a Római-parti strandra és Pünkösdfürdőre 58-62 százalékkal kevesebben váltottak jegyet az elmúlt hónapban. Minderről Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. értékesítési és marketingigazgatója tájékoztatta a Világgazdaságot. Hozzátette: a fedett rész nélkül üzemelő budapesti strandok brutális júniusi lejtmenete kizárólag a kedvezőtlen időjárásnak tudható be, hiszen az első öt hónapban 9–21 százalék közötti forgalomnövekedést jeleztek a fürdők. Júniusban a forgalom visszaesése ellenére az összbevétel nem csökkent.

A vendégszám növekedésében a budapesti turizmus szárnyalása is benne van,

de nem csak az. A fővárosi fürdőforgalom nagyobb mértékben nő, mint a város idegenforgalma. Egyre több a belföldi vendég is, akiknek egy része SZÉP-kártyával fizet. Tavalyelőtt 10, tavaly 8 százalékkal nőtt a pihenőkártyás forgalom, bruttó árbevétele tavaly meghaladta az 540 millió forintot.

Az első igazi nyári hónap idén lehűtötte a fürdőlátogatókat. A szezonkezdet, az év kiemelkedően legjobb hónapjának bizonyuló május után különösen szembetűnő a különbség. Májusban több mint 21 százalékkal nőtt a fürdőforgalom, az 1-jei hosszú hétvége és az utolsó is rendkívüli meleget hozott. A hatás nem is maradt el, különösen a felújított fürdők, a Paskál és a Palatinus dübörgött, előbbi 34,9 százalékkal haladta meg egy évvel korábbi bevételét.

A Palatinusról csak a látogatószám ismert, bázis nincs, mert tavaly májusban még zárva tartott a felújítás miatt, de a most feljegyzett több mint 37 ezer vendég kiemelkedően jónak számít önmagában is. Őszre elkészül a megújuló és kibővülő Csillaghegyi strand, év végén a pesterzsébeti fürdő újjávarázsolt régi épületét is átadják, mindezek újabb kiemelkedő forgalomnövekedést generálnak majd a várakozások szerint – mondta Czinege Szilvia.

A fürdőkultúra szárnyalását nem fékezheti a jegyáremelés, idén a hétköznapi és a hétvégi jegyek is 100–200 forint közötti összeggel drágultak csupán. Strandolni továbbra is Csillaghegyen lehet a legolcsóbban, ahol az ezerforintos hétköznapi fürdőjegy megmaradt idén is, ennél a Pünkösdfürdőn továbbélő strandváró szerda 1500 forintos belépőjegye sem sokkal drágább.

A teljes árú jegyek mellett mindenütt kínálnak családi és diák-, valamint nyugdíjasbelépőket is.

A teljes cikk a Világgazdaság keddi számában olvasható