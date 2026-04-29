A német kamiongyártás túlélte Trump-büntetővámjait, most az iráni háború miatt aggódhatnak

A Volkswagen-csoport haszonjármű-gyártó leányvállalata, a Traton gyakorlatilag minden soron negatív számokkal rukkolt elő az idei első negyedév teljesítményét leíró gyorsjelentésében, a cégóriásnál azonban így is dúl az optimizmus. Mondjuk jó okuk is van rá, hiszen a tavalyi sorscsapást, a Donald Trump-féle vámháborút sikerült úgy-ahogy kibekkelniük, ám közben a friss megrendelés-állományuk március végére 18 százalékkal, 87,4 ezer darabosra nőtt, ami megnyugtató volumennek látszik a világgazdaságot övező bizonytalanságok közepette.

A Traton egyik ékköve, az MAN még mindig nyögi a kamionkartell negatív következményeit / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Különösen fontos, hogy az amerikai megrendeléseik a duplájukra nőttek, és az elektromos haszonjárműveik iránti kereslet is folyamatosan növekszik. Utóbbi az első három hónapban 38 százalékkal, 857 darabra, ami ugyan mindössze 1,2 százalékos részesedést jelent, de a dinamika ettől függetlenül előremutató.

Traton: mínuszok mindenhol, de emiatt már senki sem aggódik

A Traton csoporthoz tartozó márkák, így

a Scania,

az MAN

az International (korábban: Navistar)

a Volkswagen Truck & Bus

teherautóiból, kamionjaiból és buszaiból az első negyedévben 68 604 darab fogyott világszerte, ez 6 százalékkal kevesebb, mint egy az évvel ezelőtti. Ennek megfelelően a bevétel is kevesebb volt, a bázisidőszakinál 4 százalékkal szűkebb, azaz 10,2 milliárd euró.

A kiigazított üzemi eredmény 582 millió euró volt, itt 9,9 százalékos volt a mínusz, ez az 518 millióval számoló elemzői konszenzusnál azért sokkal jobb. Az elektromos átállással kapcsolatosan 207 millió euró értékű döglött befektetést is le kellett írniuk, ennek ellenére nem tervezik az ilyen projektjeik leállítását, legfeljebb finomhangolásról lehet szó. Christian Levin vezérigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy

a legrosszabbon már túljutottak, utalva a kamionimportot sújtó amerikai büntetővámok rendeződésére.

Amerikai márkájuk, az International hasít a piacon, az egykori Navistarból kinőtt leányvállalat kamionjaira 80 százalékkal nőtt az igény az Egyesült Államok piacán. A Scania viszont Kínában lesz meghatározó, ahol a Traton Sanghaj mellett építített fel és adta át tavaly októberben az 1,7 milliárd eurós beruházásban a kamiongyárát, s igyekszik eltanulni a helyiektől az elektromos haszonjárművek gyártásának kulisszatitkait.