Végre elkészült: csütörtökön átadják Magyarország új négysávos útját, rákötik a 20 ezres vidéki várost az autópályára – csak így használhatják az autósok

A mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat egyik fontos szakasza újabb mérföldkőhöz érkezett: az autósok hamarosan már teljes szélességében, 2x2 sávon közlekedhetnek a Busó körforgalom és az M6-os autópálya között. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint az érintett szakaszon 2026. április 29-én megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, és a tervek szerint már április 30-tól megnyílhat a forgalom előtt mindkét irányban. Ezzel megtörténik a város és az M6-os autópálya végleges összeköttetése.

Ez azt jelenti, hogy a Mohács térségében közlekedők számára jelentősen gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat az eljutás az M6-os autópályához, ami nemcsak a helyi autósok, hanem a térség gazdasági szereplői számára is fontos fejlemény. A Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat fejlesztése ugyanis nem csupán közlekedési beruházás, hanem a dél-dunántúli logisztikai kapcsolatok egyik kulcseleme.

A most átadás előtt álló szakasz a Busó körforgalomtól vezet az autópályáig, és a bővítés révén megszűnhetnek azok a torlódások, amelyek korábban a szűkebb kapacitás miatt rendszeresen kialakultak.

A 2x2 sávos kapcsolat különösen a teherforgalom számára jelent könnyebbséget, hiszen a Mohácsi Duna-híd elkészülése után a térség tranzitforgalma is érezhetően növekedhet.

A minisztérium jelezte, hogy a biztonságos közlekedés érdekében az érintett szakaszon egyelőre ideiglenesen 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben. Ez a korlátozás várhatóan a részleges műszaki átadás lezárásáig, majd a hatósági forgalomba helyezési eljárás végéig, előreláthatóan június közepéig marad fenn.

Az autósoknak arra is fel kell készülniük, hogy a műszaki átadás-átvétel ideje alatt egyes helyszíneken időszakos forgalomkorlátozások fordulhatnak elő, mivel az esetlegesen feltárt hibák javítása még zajlik majd. A részleges műszaki átadás várhatóan május végén zárul le.

A forgalomba helyezési engedély kiadását követően az útszakasz már végleges forgalmi rend szerint működhet, ami a teljes beruházás egyik legfontosabb közlekedési eredménye lesz. A Mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat hosszú távon nemcsak Baranya vármegye elérhetőségét javíthatja, hanem új gazdasági kapcsolatokat is erősíthet a térségben.