Drámai fordulat a Fed ülésén, széthullóban az egység
Az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve szokatlanul megosztott nyíltpiaci bizottsága szerdán változatlanul tartotta az alapkamatot. Jerome Powell elnök utolsó ülésén megszavazták, hogy az irányadó alapkamat 3,5-3,75 százalék között maradjon, amint azt a piacok is 100 százalékos valószínűséggel prognosztizálták.
Az ülésen azonban drámai fordulat történt, hiszen miközben a várakozások szerint rutinszerű szavazásra került volna sor, a szövetségi nyíltpiaci bizottság (FOMC) ehelyett 8-4 arányban oszlott meg, ám maguk a nemmel szavazó döntéshozók sem voltak egységesek.
Legutóbb 1992 októberében adott le négy FOMC-tag is ellenvéleményt.
Stephen Miran - ahogy 2025 szeptembere óta minden esetben - ezúttal is a negyed százalékpontos csökkentés mellett foglalt állást.
A másik három „nem” szavazatot a clevelandi Beth Hammack, a minneapolisi Neel Kashkari és a dallasi Lorie Logan adták le. Ők viszont azt mondták, egyetértenek a tartással, ám nem támogatják a monetáris lazításra utalást a döntés indoklásában.
A trió a következő mondat miatt tagadta meg egyetértését:
„Az alapkamat célfolyosójára vonatkozó további kiigazítások mértékének és időzítésének mérlegelésekor a bizottság gondosan értékeli a beérkező adatokat, a változó kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát.”
A megfogalmazás ugyanis arra utal, hogy a következő lépés valószínűleg alacsonyabb lesz, amit a „további” szó használata sugall, mivel a legutóbbi kamatváltoztatások csökkentések voltak
- közölték.
Hammack, Kashkari és Logan pedig már figyelmeztetett a tartós infláció veszélyeire.
Közben eldőlt egy eddig nyitott kérdés is, mégpedig az, hogy Jerome Powell Fed-elnöki megbízatása után marad-e a nyíltpiaci bizottságban, ami az ő döntésétől függ.
Nos, Powell szerdán megerősítette, hogy május 15-én lejáró elnöki mandátuma után határozatlan ideig továbbra is a Federal Reserve kamatdöntésre jogosult testületében marad.
Úgy vélem, hogy az intézmény és az emberek érdekeit az szolgálja, ha elnöki mandátumom május 15-i lejárta után is a bizottságban maradok egy később meghatározandó ideig
– emelte ki.
A Wall Streeten nem bontakozott ki fordulat a döntés kihirdetését követően, mivel a piac is kamattartásra számított.
Mindhárom meghatározó amerikai részvényindex mínuszban maradt, amit főként a közel-keleti feszültség fokozódása és az olajárak robbanásszerű emelkedése váltott ki. Az észak-amerikai WTI hordónkénti ára több mint 7 százalékkal, 107 dollár fölé, míg a Brent árfolyama 6,9 százalékkal 118,9 dollárra emelkedett.
A Nasdaq és az S&P 500 azonban kezd közelíteni szerdai záróértékéhez, könnyen elképzelhető, hogy a kereskedés utolsó órájában pluszba vált a két tőzsdemutató.