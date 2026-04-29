Drámai fordulat a Fed ülésén, széthullóban az egység

Az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve szokatlanul megosztott nyíltpiaci bizottsága szerdán változatlanul tartotta az alapkamatot. Jerome Powell elnök utolsó ülésén megszavazták, hogy az irányadó alapkamat 3,5-3,75 százalék között maradjon, amint azt a piacok is 100 százalékos valószínűséggel prognosztizálták.

Drámai fordulat a Fed ülésén

Az ülésen azonban drámai fordulat történt, hiszen miközben a várakozások szerint rutinszerű szavazásra került volna sor, a szövetségi nyíltpiaci bizottság (FOMC) ehelyett 8-4 arányban oszlott meg, ám maguk a nemmel szavazó döntéshozók sem voltak egységesek.

Legutóbb 1992 októberében adott le négy FOMC-tag is ellenvéleményt.

Stephen Miran - ahogy 2025 szeptembere óta minden esetben - ezúttal is a negyed százalékpontos csökkentés mellett foglalt állást.

A másik három „nem” szavazatot a clevelandi Beth Hammack, a minneapolisi Neel Kashkari és a dallasi Lorie Logan adták le. Ők viszont azt mondták, egyetértenek a tartással, ám nem támogatják a monetáris lazításra utalást a döntés indoklásában.

A trió a következő mondat miatt tagadta meg egyetértését:

„Az alapkamat célfolyosójára vonatkozó további kiigazítások mértékének és időzítésének mérlegelésekor a bizottság gondosan értékeli a beérkező adatokat, a változó kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát.”

A megfogalmazás ugyanis arra utal, hogy a következő lépés valószínűleg alacsonyabb lesz, amit a „további” szó használata sugall, mivel a legutóbbi kamatváltoztatások csökkentések voltak

- közölték.

Hammack, Kashkari és Logan pedig már figyelmeztetett a tartós infláció veszélyeire.

Közben eldőlt egy eddig nyitott kérdés is, mégpedig az, hogy Jerome Powell Fed-elnöki megbízatása után marad-e a nyíltpiaci bizottságban, ami az ő döntésétől függ.

Nos, Powell szerdán megerősítette, hogy május 15-én lejáró elnöki mandátuma után határozatlan ideig továbbra is a Federal Reserve kamatdöntésre jogosult testületében marad.

Úgy vélem, hogy az intézmény és az emberek érdekeit az szolgálja, ha elnöki mandátumom május 15-i lejárta után is a bizottságban maradok egy később meghatározandó ideig

– emelte ki.