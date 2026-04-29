Rendkívüli döntést hozott a Richter az osztalékfizetésről: Magyar Péter átverte az akaratát – itt a pontos dátum, mikor juthat a pénzéhez az MCC
Megállapodott a három közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, köztük az MCC-vel a Richter a társaság közgyűlése által elfogadott 2025-ös osztalék alapítványoknak történő kifizetésének ütemezéséről – jelentette be a gyógyszergyártó társaság szerda este a tőzsde honlapján.
A Richter igazgatósága összesen 120 milliárd forint kifizetését javasolta a közgyűlésnek, amit a befektetők szinte egyhangúlag hagytak jóvá. A részvényesi juttatás 96 milliárd forint alaposztalékból és 23,4 milliárd forint speciális osztalékból áll össze. Ez egy részvényre vetítve 656 forintos kifizetést és valamivel öt százalék feleti osztalékhozamot jelent.
A megállapodás értelmében az érintett alapítványok részére járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor.
A gyógyszergyártó társaság egyéb részvényeseit ezen megállapodás nem érinti, számukra a szerdai közgyűlésen elfogadott menetrend szerint, június 11-én kezdik az osztalék kifizetését.
Orbán Gábor vezérigazgató a szerda délelőtti részvényesi gyűlésen jelezte, hogy a három részvénytulajdonos alapítvánnyal előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az osztalékfizetés mikéntjéről.
A szóban forgó három nagytulajdonos
- a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC),
- a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC)
- és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány.
Az MUC és az MCC egyaránt 10 százalékos részvénytulajdona alapján 12-12 milliárd forintra, az 5,25 százalékos pakettel rendelkező Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány pedig 6,4 millird forint osztalékra jugosult.
Az MCC körüli politikai vita miatt kényszerült újratervezni a kifizetést a Richter és a Mol
A kifizetés ütemezése az alapítványok körüli politikai vita miatt tart számot kiemelt érdeklődésre, mivel a leendő új kormány el kívánja érni, hogy az MCC ne részesüljön a juttatásból.
A Tisza Párt választási programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter kormányfőjelölt megerősítette.
A Richterhez hasonló döntést hozott korábban a Mol is, melyben szintén 10 százalékos tulajdona van az MCC-nek. Az olajtársaság a Magyar Péterrel folytatott tárgyalást követően úgy határozott, hogy a harmadik negyedévre halasztja az osztalékfizetést.
A Mol és a Richter lépése között annyi a különbség, hogy az olajvállalat minden részvényese egységesen később juthat az osztalékhoz, míg a Richter e tekintetben különbözően kezeli a kisbefektetőket és a három alapítványi nagytulajdonost: előbbiek a megszokott, június eleji időpontban kapják meg az osztalékot, utóbbiakhoz pedig három hónappal később érkezhet meg ez az összeg.
