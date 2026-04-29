Új luxusszálloda nyílt Budapesten, legendás épületet alakítottak át: dúsgazdag arabok a tulajdonosai – máris a csodájára jár mindenki

Új luxusszálloda bővíti Budapest prémium turisztikai kínálatát: kedden hivatalosan is megnyílt a The St. Regis Budapest a belvárosi Klotild-palotában, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. A Marriott International prémium márkája ezzel belépett a magyar piacra, miközben a projekt nemcsak egy új ötcsillagos szállodát jelent, hanem a főváros egyik legismertebb történelmi épületének újrahasznosítását is. Az ingatlan korábban a Buddha-Bar Hotelnek adott otthont, majd a korábbi olasz tulajdonosoktól egy katari befektetői körhöz került.

A Klotild-palota Budapest egyik legismertebb építészeti jelképe. A 20. század elején, az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában épült Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján, Klotild szász–coburgi és gothai hercegnő megrendelésére. Az ikerpalota neobarokk stílusban készült, legismertebb eleme a 48 méter magas torony, amelyet József Károly főherceg koronájának felnagyított másolata díszít.

A mostani fejlesztés egyik legfontosabb kérdése az volt, hogyan lehet a történelmi karaktert megőrizni úgy, hogy közben megfeleljen a nemzetközi luxusszállodák mai elvárásainak. A felújítás során a homlokzat és több eredeti építészeti részlet megmaradt, miközben a belső tereket teljesen újragondolták a szállodai működéshez.

A The St. Regis Budapest összesen 102 szobával nyílt meg, ebből 63 hagyományos szoba és 39 lakosztály.

A legkisebb szoba is 35 négyzetméteres, ami a budapesti belvárosi luxusszállodák mezőnyében is erős pozíciónak számít. A kínálat része a Klotild Tower Suite, valamint egy 169 négyzetméteres elnöki lakosztály is, amelyből közvetlen kilátás nyílik a Dunára, az Erzsébet hídra és a Citadellára.

A belső kialakításban tudatosan építettek Budapest ikonikus elemeire. Az enteriőrben visszatérő motívum a Duna, amely a közösségi terek színeiben, hullámzó mintáiban és kék árnyalataiban jelenik meg. A szobákban a magyar cserépkályhára emlékeztető bútorok valójában minibárként működnek, míg az ablakok körüli boltíves faelemek operaházi páholy hangulatát idézik. A kialakításban a tulajdonosi kör opera iránti érdeklődése is megjelenik, ami részben meghatározta a dizájn irányát.