Békésen hajózgat a brit vizeken az orosz árnyékflotta: olajat és hadianyagot visznek – a partiőrség tehetetlen, nincs joguk közbelépni

A szankcionált olajat szállító orosz árnyékflotta békésen hajózik brit vizeken annak ellenére, hogy Keir Starmer kormányfő március végén engedélyt adott a haditengerészetnek a tankerek fedélzetére lépésre. Az azóta eltelt egy hónapban legalább 98 orosz olajszállító hajózott át fennakadás nélkül brit felségvizeken, nagyjából annyi, mint korábban.

A svédek é a franciák fellépnek az orosz árnyékflotta ellen, a britek csak fenyegetőznek / Fotó: AFP

Az Egyesült Királyság már február végén jelezte, hogy kész lépéseket tenni az orosz árnyékflottához tartozó tankerek elkobzására, de ilyesmire eddig nem került sor – ahogyan a Reuters elemzése szerint arra sem, hogy Starmer március 25-én elhangzott fenyegetését valóra váltották volna.

A brit haditengerészet a hivatalos oldalán közölt jelentés szerint csak figyelemmel követte, ahogy például a végül Kubában kikötő az Anatolij Kolodkin egy orosz hadihajó kíséretében átkelt a La Manche-csatornán.

Üres brit fenyegetés az orosz árnyékflotta ellen

Az LSEG nyomkövetési adatai szerint 63 hajó haladt el a Balti-tenger és Dél-Európa közötti legrövidebb útvonalon, a La Manche-csatornán a brit partvonaltól számított 12 tengeri mérföldön belül, további 35 hajó pedig főként Észak-Skócia környékén, Nagy-Britannia kizárólagos gazdasági övezetén keresztül, amely nagyjából 200 tengeri mérföld szélességet jelent.

Más európai országok, például

Franciaország,

Belgium

és Svédország

tartóztatott fel az elmúlt időszakban orosz tankereket, a britek mégsem léptek.

A brit parti őrség nem rendvédelmi, hanem polgári hatóság / Fotó: AFP

Elisabeth Braw, a washingtoni Atlantic Council tengerészeti biztonsági szakértője szerint ez hiba volt. „Gyorsan kell lefolytatni a hajóátvizsgálásokat, különben a tulajdonosok arra a következtetésre jutnak, hogy az egész csak üres fenyegetés volt – és mostanra ez a sajnálatos helyzet” – mondta a brit hírügynökségnek.

Ukrajna keményebb fellépést sürget

Az árnyékflotta mérete és a forgalom alapján pedig lenne mire lecsapni: London 544 hajót szerepeltet a szankciós listáján. A brit vizeken áthaladóknak ráadásul csak egy kis része, a legfrissebb adatok szerint 10 kapcsolta ki vagy manipulálta a nyomkövető rendszereit – tehát nem is rejtőzködnek különösebben.