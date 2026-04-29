Békésen hajózgat a brit vizeken az orosz árnyékflotta: olajat és hadianyagot visznek – a partiőrség tehetetlen, nincs joguk közbelépni

Ukrajna keményebb brit fellépést sürget. Az orosz árnyékflotta hajói háborítatlanul használják a brit felségvizeket.
M. Cs.
2026.04.29., 20:17
Fotó: Reuters

A szankcionált olajat szállító orosz árnyékflotta békésen hajózik brit vizeken annak ellenére, hogy Keir Starmer kormányfő március végén engedélyt adott a haditengerészetnek a tankerek fedélzetére lépésre. Az azóta eltelt egy hónapban legalább 98 orosz olajszállító hajózott át fennakadás nélkül brit felségvizeken, nagyjából annyi, mint korábban.

A svédek é a franciák fellépnek az orosz árnyékflotta ellen, a britek csak fenyegetőznek / Fotó: AFP

Az Egyesült Királyság már február végén jelezte, hogy kész lépéseket tenni az orosz árnyékflottához tartozó tankerek elkobzására, de ilyesmire eddig nem került sor – ahogyan a Reuters elemzése szerint arra sem, hogy Starmer március 25-én elhangzott fenyegetését valóra váltották volna.

A brit haditengerészet a hivatalos oldalán közölt jelentés szerint csak figyelemmel követte, ahogy például a végül Kubában kikötő az Anatolij Kolodkin egy orosz hadihajó kíséretében átkelt a La Manche-csatornán.

Üres brit fenyegetés az orosz árnyékflotta ellen

Az LSEG nyomkövetési adatai szerint 63 hajó haladt el a Balti-tenger és Dél-Európa közötti legrövidebb útvonalon, a La Manche-csatornán a brit partvonaltól számított 12 tengeri mérföldön belül, további 35 hajó pedig főként Észak-Skócia környékén, Nagy-Britannia kizárólagos gazdasági övezetén keresztül, amely nagyjából 200 tengeri mérföld szélességet jelent.

Más európai országok, például 

  • Franciaország, 
  • Belgium 
  • és Svédország 

tartóztatott fel az elmúlt időszakban orosz tankereket, a britek mégsem léptek.

A brit parti őrség nem rendvédelmi, hanem polgári hatóság / Fotó: AFP

Elisabeth Braw, a washingtoni Atlantic Council tengerészeti biztonsági szakértője szerint ez hiba volt. „Gyorsan kell lefolytatni a hajóátvizsgálásokat, különben a tulajdonosok arra a következtetésre jutnak, hogy az egész csak üres fenyegetés volt – és mostanra ez a sajnálatos helyzet” – mondta a brit hírügynökségnek.

Ukrajna keményebb fellépést sürget

Az árnyékflotta mérete és a forgalom alapján pedig lenne mire lecsapni: London 544 hajót szerepeltet a szankciós listáján. A brit vizeken áthaladóknak ráadásul csak egy kis része, a legfrissebb adatok szerint 10 kapcsolta ki vagy manipulálta a nyomkövető rendszereit – tehát nem is rejtőzködnek különösebben.

Az elemzők szerint a problémát jórészt az okozza a britek számára, hogy sok más országgal, így az Egyesült Államokkal, Franciaországgal vagy Svédországgal ellentétben 

a parti őrség nem rendvédelmi, hanem polgári hatóság,

és sok jogi és gazdasági bonyodalommal is jár ilyen sok hajó kezelése.

FILE PHOTO: Russia's shadow fleet vessels in unofficial anchorage area in the Gulf of Finland
Békésen hajóznak a szankcionált orosz tankerek a brit felségvizeken / Fotó: Ints Kalnins / Reuters

Ukrajna azonban sürgeti Londont a keményebb fellépésre. A brit The Telegraph tudósítása szerint az ukrán szankciópolitikáért felelős Vladiszlav Vlasziuk azzal vádolta Starmert, hogy nem tartja be az ígéretét, miszerint „leszámol” az orosz árnyékflottával.

Szerinte a brit kormányfő bejelentése óta nem csupán tankerek, de 

több olyan hajó is áthaladt az Egyesült Királyság felségvizein, amelyek hadianyagot szállítottak Oroszországnak.

„Garantálni kell, hogy a szankciók működnek, és ehhez a következő lépés az, hogy lefoglaljuk a hajókat. Szeretnénk végre ilyesmit látni” – mondta a lapnak. „Mellesleg a franciák már megtették ezt három-négy hajóval, szóval azt hiszem, az Egyesült Királyságnak követni kellene a példájukat” – tette hozzá.

Visszatér Kubába az Anatolij Kolodkin?

Ami az elhíresült Anatolij Kolodkint illeti, a The Barents Observer tudósítása szerint a 250 méter hosszú tanker pénteken áthajózott a orvég-orosz tengeri határon a Kola-öböl felé, ahol várhatóan újra feltöltik olajjal, és ismét útnak indul.

Az Anatolij Kolodkin volt idén az egyetlen hajó, amelyik olajat szállított Kubába / Fotó: AFP

Azt egyelőre természetesen nem lehet tudni, hogy ismét Kuba lesz-e a célállomás, ahová március végén érkezett meg „humanitárius segélynek” minősített olajszállítmányával.

A lap emlékeztetett, hogy 

a tanker is az árnyékflotta része.

Tulajdonosa az LLC Juzsnij Flot, egy, az SKF Arktika által irányított és a Szovcomflot csoporttal kapcsolatban álló vállalat.

A tartályhajó a Juzsnij Flottal, az SKF Arktikával és a Szovcomflottal együtt nemzetközi szankciók hatálya alá tartozik.


 

8 perc
vendéglátás

Sziget Fesztivál: részvénycsomagokkal stabilizálnák a cég helyzetét – a korán érkezők kevesebbet fizetnek, egy rég várt felújítást is bejelentettek

Elhangzott egy fontos közlekedési fejlesztési beruházás is: a szervezők megegyeztek a fővárossal, így a rendezvény után rögtön kezdődik a K-híd felújítása.
5 perc
sportszeripar

Rekorder surranójával robbanthat a Kanye Westet kiheverő Adidas – leárazásokra senki ne számítson

A sportszergyártó a londoni maraton eredménye miatt is ünnepelhet, de a cég szerencséje már korábban jobbra fordult.
5 perc
energiaválság

Még év végén is a hormuzi sokkot nyögi az olajpiac, egyre vészjóslóbb prognózisokkal állnak elő az elemzők

Megemelte negyedik negyedévi árbecslését a Goldman Sachs.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

