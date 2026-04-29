Kész, tényleg vége híres a fiskális szigornak: Németországban rekordösszegű hitelt vesznek fel
A német kormány szerdán jóváhagyta a 2027-es költségvetés fő irányszámait, köztük összesen 196,5 milliárd eurós hitelfelvételt. A tervek szerint Németország a leromlott infrastruktúra felújítására és a védelmi képességek megerősítésére összpontosítana – derült ki a Reuters összesítéséből.
A 2027-es költségvetési tervezet, amely egy 2029-ig tartó középtávú pénzügyi keret része, összesen 543,3 milliárd euró kiadással számol, ami 3,6 százalékkal több az előző évinél.
Németország tavaly szakított az évtizedes fiskális konzervativizmussal a stagnáló gazdaság élénkítése érdekében, aminek hatása jól látszik az idei költségvetésben:
a kormány 180 milliárd euró új adóssággal számol, ami több mint triplája a 2024-es 50,5 milliárd eurósnak.
Az alapköltségvetés új hitelfelvétele várhatóan 110,8 milliárd euróra nő, ehhez jön még 58,2 milliárd euró az infrastrukturális alapon keresztül, valamint 27,5 milliárd euró a külön védelmi alapból, amelyet még Olaf Scholz volt kancellár hagyott jóvá Oroszország ukrajnai inváziója után.
Ezek a különalapok kívül esnek a német „adósságféken”, amely a hitelfelvételt a GDP 0,35 százalékában korlátozza.
A költségvetés a védelem megerősítésére fókuszál
A német költségvetésben 2026-os 82,7 milliárd euróról 2027-re 105,8 milliárd euróra emelkedik a védelmi képességekre szánt összeg.
Friedrich Merz kancellár sajtótájékoztatóján ezt azzal támasztotta alá, hogy "az elmúlt év fejleményei, köztük az iráni események az utóbbi hónapokban, megmutatták, mennyire fontos a védelmi képességeinkbe történő beruházás”.
A külön védelmi alapot és az Ukrajnának szánt forrásokat is beleszámítva a teljes védelmi kiadás 2027-ben eléri a 144,9 milliárd eurót.
Ez, más állami védelmi kiadásokkal együtt, 2027-ben a GDP 3,1 százalékának megfelelő összkiadást jelent, összhangban a NATO felé tett vállalásokkal. Ez az arány 2030-ra várhatóan eléri a GDP 3,7 százalékát.
A NATO vezetői a tavalyi csúcstalálkozón abban állapodtak meg, hogy 2035-re a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és kapcsolódó beruházásokra.
A szerdán elfogadott irányszámok szerint Németország 2027-ben 11,6 milliárd euróval támogatja továbbra is Ukrajnát, 2028 és 2030 között pedig évente 8,5 milliárd eurót biztosít.
Arra a kérdésre, hogy miért csökken 2028-tól az Ukrajnának nyújtott támogatás, Lars Klingbeil pénzügyminiszter a 90 milliárd eurós uniós hitelre mutatott rá. Elmondta ugyanakkor, hogy ezek a számok a jövőben még változhatnak Ukrajna igényeitől függően.
Németország külön alapot hoz létre az infrastruktúra fejlesztésére
A teljes beruházási összeg a 2027-es költségvetési tervezetben 118,5 milliárd euró lesz, ami 37,6 milliárd euróval több annál, mint amennyit a fiskális terv tartalmazott a tavaly jóváhagyott 500 milliárd eurós infrastrukturális alap és a védelmi kiadások adósságszabály alóli kivétele előtt.
Németország külön infrastrukturális és klímaalapja elsősorban a közlekedésre, a digitalizációra és a kórházi infrastruktúrára koncentrál majd.
Ez jól mutatja, hogy a kormány szerint hol a legsürgetőbb a német gazdaság modernizálása.
„Legfőbb prioritásunk a munkahelyek megőrzése, újak teremtése és a gazdasági növekedés biztosítása” – mondta Klingbeil, hozzátéve, hogy 2027 a rekordberuházások harmadik éve lesz.
A szerdai irányszám-megállapodás és a kabinet júliusi első tervezetjóváhagyása után szeptemberben kezdődnek meg a parlamenti költségvetési viták, a végleges elfogadás pedig az év végére várható.
