Kész, tényleg vége híres a fiskális szigornak: Németországban rekordösszegű hitelt vesznek fel

A német kormány nyilvánosságra hozta a jövő évi költségvetés irányszámait. Ebből kiderül, hogy Németország akkora arányban költ védelemre, amivel betartja a NATO-nak tett vállalásait és még Ukrajnát is segíti. Németország megálljt parancsolna az infrastruktúra további leromlásának is: rekordösszegű beruházásokat tervez a közlekedés, a digitalizáció és az egészségügyi infrastruktúra területén is.
Németh Anita
2026.04.29, 20:30

A német kormány szerdán jóváhagyta a 2027-es költségvetés fő irányszámait, köztük összesen 196,5 milliárd eurós hitelfelvételt. A tervek szerint Németország a leromlott infrastruktúra felújítására és a védelmi képességek megerősítésére összpontosítana – derült ki a Reuters összesítéséből.

Németországban rekordösszegű hitelt vesz fel / Fotó: Anadolu via AFP

A 2027-es költségvetési tervezet, amely egy 2029-ig tartó középtávú pénzügyi keret része, összesen 543,3 milliárd euró kiadással számol, ami 3,6 százalékkal több az előző évinél.

Németország tavaly szakított az évtizedes fiskális konzervativizmussal a stagnáló gazdaság élénkítése érdekében, aminek hatása jól látszik az idei költségvetésben: 

a kormány 180 milliárd euró új adóssággal számol, ami több mint triplája a 2024-es 50,5 milliárd eurósnak.

Az alapköltségvetés új hitelfelvétele várhatóan 110,8 milliárd euróra nő, ehhez jön még 58,2 milliárd euró az infrastrukturális alapon keresztül, valamint 27,5 milliárd euró a külön védelmi alapból, amelyet még Olaf Scholz volt kancellár hagyott jóvá Oroszország ukrajnai inváziója után.

Ezek a különalapok kívül esnek a német „adósságféken”, amely a hitelfelvételt a GDP 0,35 százalékában korlátozza.

A költségvetés a védelem megerősítésére fókuszál

A német költségvetésben 2026-os 82,7 milliárd euróról 2027-re 105,8 milliárd euróra emelkedik a védelmi képességekre szánt összeg.

Friedrich Merz kancellár sajtótájékoztatóján ezt azzal támasztotta alá, hogy "az elmúlt év fejleményei, köztük az iráni események az utóbbi hónapokban, megmutatták, mennyire fontos a védelmi képességeinkbe történő beruházás”.

A külön védelmi alapot és az Ukrajnának szánt forrásokat is beleszámítva a teljes védelmi kiadás 2027-ben eléri a 144,9 milliárd eurót.

Ez, más állami védelmi kiadásokkal együtt, 2027-ben a GDP 3,1 százalékának megfelelő összkiadást jelent, összhangban a NATO felé tett vállalásokkal. Ez az arány 2030-ra várhatóan eléri a GDP 3,7 százalékát.

A NATO vezetői a tavalyi csúcstalálkozón abban állapodtak meg, hogy 2035-re a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és kapcsolódó beruházásokra.

A szerdán elfogadott irányszámok szerint Németország 2027-ben 11,6 milliárd euróval támogatja továbbra is Ukrajnát, 2028 és 2030 között pedig évente 8,5 milliárd eurót biztosít.

Arra a kérdésre, hogy miért csökken 2028-tól az Ukrajnának nyújtott támogatás, Lars Klingbeil pénzügyminiszter a 90 milliárd eurós uniós hitelre mutatott rá. Elmondta ugyanakkor, hogy ezek a számok a jövőben még változhatnak Ukrajna igényeitől függően.

Németország külön alapot hoz létre az infrastruktúra fejlesztésére

A teljes beruházási összeg a 2027-es költségvetési tervezetben 118,5 milliárd euró lesz, ami 37,6 milliárd euróval több annál, mint amennyit a fiskális terv tartalmazott a tavaly jóváhagyott 500 milliárd eurós infrastrukturális alap és a védelmi kiadások adósságszabály alóli kivétele előtt.

Németország külön infrastrukturális és klímaalapja elsősorban a közlekedésre, a digitalizációra és a kórházi infrastruktúrára koncentrál majd.

Ez jól mutatja, hogy a kormány szerint hol a legsürgetőbb a német gazdaság modernizálása.

„Legfőbb prioritásunk a munkahelyek megőrzése, újak teremtése és a gazdasági növekedés biztosítása” – mondta Klingbeil, hozzátéve, hogy 2027 a rekordberuházások harmadik éve lesz.

A szerdai irányszám-megállapodás és a kabinet júliusi első tervezetjóváhagyása után szeptemberben kezdődnek meg a parlamenti költségvetési viták, a végleges elfogadás pedig az év végére várható.

Hidegzuhany a német gazdaságnak: Berlin elvesztette az önbizalmát – búcsút mondtak a gazdasági növekedésnek, az áremelkedést nem tudták elűzni

A külső sokkok ismét keresztbe tesznek a kilábalásnak. Berlin előrejelzései alapján a német gazdaság alig fog növekedni, miközben az árak gyorsabban emelkednek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
