Kész, tényleg vége híres a fiskális szigornak: Németországban rekordösszegű hitelt vesznek fel

A német kormány szerdán jóváhagyta a 2027-es költségvetés fő irányszámait, köztük összesen 196,5 milliárd eurós hitelfelvételt. A tervek szerint Németország a leromlott infrastruktúra felújítására és a védelmi képességek megerősítésére összpontosítana – derült ki a Reuters összesítéséből.

A 2027-es költségvetési tervezet, amely egy 2029-ig tartó középtávú pénzügyi keret része, összesen 543,3 milliárd euró kiadással számol, ami 3,6 százalékkal több az előző évinél.

Németország tavaly szakított az évtizedes fiskális konzervativizmussal a stagnáló gazdaság élénkítése érdekében, aminek hatása jól látszik az idei költségvetésben:

a kormány 180 milliárd euró új adóssággal számol, ami több mint triplája a 2024-es 50,5 milliárd eurósnak.

Az alapköltségvetés új hitelfelvétele várhatóan 110,8 milliárd euróra nő, ehhez jön még 58,2 milliárd euró az infrastrukturális alapon keresztül, valamint 27,5 milliárd euró a külön védelmi alapból, amelyet még Olaf Scholz volt kancellár hagyott jóvá Oroszország ukrajnai inváziója után.

Ezek a különalapok kívül esnek a német „adósságféken”, amely a hitelfelvételt a GDP 0,35 százalékában korlátozza.

A költségvetés a védelem megerősítésére fókuszál

A német költségvetésben 2026-os 82,7 milliárd euróról 2027-re 105,8 milliárd euróra emelkedik a védelmi képességekre szánt összeg.

Friedrich Merz kancellár sajtótájékoztatóján ezt azzal támasztotta alá, hogy "az elmúlt év fejleményei, köztük az iráni események az utóbbi hónapokban, megmutatták, mennyire fontos a védelmi képességeinkbe történő beruházás”.

A külön védelmi alapot és az Ukrajnának szánt forrásokat is beleszámítva a teljes védelmi kiadás 2027-ben eléri a 144,9 milliárd eurót.

Ez, más állami védelmi kiadásokkal együtt, 2027-ben a GDP 3,1 százalékának megfelelő összkiadást jelent, összhangban a NATO felé tett vállalásokkal. Ez az arány 2030-ra várhatóan eléri a GDP 3,7 százalékát.

A NATO vezetői a tavalyi csúcstalálkozón abban állapodtak meg, hogy 2035-re a GDP 5 százalékát fordítják védelemre és kapcsolódó beruházásokra.