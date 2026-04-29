Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak

Egyre komolyabb szerepet kér magának Varsó az európai energiatérképen. Lengyelország egyszerre akarja csökkenteni a függőségét és növelni a befolyását az EU-ban.
2026.04.29, 21:42
Frissítve: 2026.04.29, 21:45

Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, és Karol Nawrocki elnök azt tervezi, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban.

Karol Nawrocki szerint Lengyelország energiahíddá válhatna az Egyesült Államok és Európa közöttFotó: AFP

Lengyelország egyértelműen magasabb fokozatba kapcsolt az energiapolitikában. Nawrocki szerdán bejelentette, hogy országa készen áll arra, hogy az amerikai energia – elsősorban a földgáz – egyik legfontosabb európai belépési pontjává váljon.

Lengyelország északi kapuként szolgálhatna a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól 

jelentette ki az elnök.

A bejelentés a Three Seas Initiative csúcstalálkozóján hangzott el, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti 13 országot tömöríti. A 2015-ben létrehozott együttműködés célja éppen az, hogy erősítse az infrastruktúrát, az energiafüggetlenséget és a gazdasági kapcsolatokat a térségben. Nawrocki szerint ebben az Egyesült Államok kulcsszereplő.

Az elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy Varsó Washingtonra stratégiai partnerként tekint. Kiemelte, hogy az amerikai jelenlét nemcsak formális szövetséget jelent, hanem a régió biztonságának egyik alappillére is. A csúcson részt vett Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter is, ami tovább erősítette a transzatlanti együttműködés politikai súlyát.

Nawrocki elsimítaná a lengyel-amerikai ellenségeskedést

A háttérben azonban nem teljes az egyetértés Lengyelországon belül. Donald Tusk miniszterelnök nemrég nyíltan felvetette a kérdést: vajon az Egyesült Államok valóban minden helyzetben kitart-e a NATO mellett, különösen egy esetleges orosz támadás esetén? Ez a kijelentés komoly hullámokat vetett, hiszen a régió biztonságpolitikájának egyik alapja az amerikai jelenlét.

Nawrocki ezzel szemben határozottan kiállt Washington mellett. Szerinte az Egyesült Államok a NATO keleti szárnyának stabilitását garantáló legfontosabb tényező, és ezt a szerepet nem gyengíteni, hanem erősíteni kell. A lengyel álláspont világos: minél szorosabb az együttműködés az USA-val, annál nagyobb az esély az energia- és katonai biztonság megőrzésére.

A gazdasági dimenzió legalább ennyire fontos: az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában, különösen az orosz energiahordozóktól való leválás után. 

Lengyelország már eddig is komoly beruházásokat hajtott végre LNG-terminálok és vezetékek terén, így a mostani terv nem a nulláról indul. Ha Varsó valóban regionális elosztó központtá válik, az nemcsak saját ellátásbiztonságát növeli, hanem politikai befolyását is.

A csúcstalálkozón egy új ötlet is felmerült: egy úgynevezett Three Seas Bank létrehozása. Ez az intézmény finanszírozhatná a régiós infrastrukturális projekteket, beleértve az energiahálózatok fejlesztését. Egy ilyen pénzügyi háttér jelentősen felgyorsíthatná a tervezett beruházásokat, és tovább erősíthetné a térség önállóságát.

A jelenlegi helyzetben Lengyelország egyszerre játszik több pályán: gazdasági központtá válna, miközben geopolitikai súlyát is növeli. Az amerikai energiaimport kulcsszerepet kaphat ebben a stratégiában, de a siker nagyban függ attól, mennyire marad stabil az USA európai elköteleződése.

A lengyel miniszterelnök nekiment Trumpnak: szerinte hónapokon belül megtámadhatják Európát, és nincs, aki megvédené – „nem bízunk Amerikában"

A lengyel kormányfő szerint az USA elkötelezettsége korántsem magától értetődő. Donald Tusk szerint Európa legnagyobb kérdése már nem az, hogy lesz-e támadás, hanem az, hogy ki fogja megvédeni Európát.

 

