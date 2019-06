Trump megregulázná a tech szektort

A technológiai óriások megbírságolásával valódi eredményt nem lehet elérni, igazán fájó sebet csak az ütne rajtuk, ha az üzleti modelljük érdemi megváltoztatására kényszerülnének – húzzák alá elemzők az újabb amerikai vizsgálatok elrendelése kapcsán. Az első pánik gyorsan csillapodott.

A z már megszokott, hogy az Európai Unió nekiugrik a piaci erőfölényüket kihasználó technológiai óriásoknak, de az szokatlan, hogy az anyaországuk is megteszi ezt velük. Márpedig az Egyesült Államok frontális háborúra készül a Facebook, az Apple, az Amazon és a Google (FAAG) ellen, ennek első jelét láthattuk az érintett cégek árfolyamának hétfői drámai esésében. A Facebook 7,5, az Apple 1, az Amazon 4,6, a Google-anyacég Alphabet kurzusa pedig 6 százalékot zuhant azután, hogy kiszivárgott: Washington górcső alá veszi a négy vállalat számos esetben kifogásolt üzleti gyakorlatát. A Szövetségi Kereskedelmi Hatóságot (FTC) az Amazon és a Facebook, az igazságügyi tárcát (DOJ) pedig az Apple és a Google vizsgálatával bízták meg.

Ilyen széles körű és egyidejű vizsgálat még nem indult az Egyesült Államokban, és nem is zárul majd le gyorsan, elég emlékeztetni arra, hogy a Google elleni legutóbbi vizsgálat is két évig elhúzódott, és nem hozott kézzelfogható eredményeket.

Abban az érintetteken kívül mindenki egyetért, hogy a FAAG-nál túl nagy hatalom összpontosul. A politikusok és a különböző fogyasztói és felhasználói közösségek mellett a versenytársak is rendszeresen panaszkodnak a FAAG-cégekre, mondván, tőkeerejükkel, agresszív fellépésükkel korlátozzák a versenyt, kiszorítják, tönkreteszik riválisaikat. Az amerikai kongresszus demokrata és republikánus szárnya egyaránt támogatja a cégek megregulázását, noha elemzők szerint a feldarabolásukra egyelőre kevés az esély, bár nem lenne példa nélküli: a Reuters a Standard Oil olajipari és az AT&T távközlési óriás esetét említi.

Elemzők a számonkérés mögött Donald Trumpot sejtik, nem minden ok nélkül. Az amerikai elnök a közösségi portálokat és a Google-t azzal vádolta – minden bizonyíték nélkül –, hogy elnyomják a republikánus hangokat, véleményeket. Szerinte az Amazon az agresszív fellépésével kárt okoz az amerikaiak adójából fenntartott, masszívan veszteséges szövetségi postának, a US Postal Service-nek, de tényeket e megállapítása mellé sem fűzött. Az Amazon-vezér Jeff Bezos is szálka a szemében, mert a birtokában lévő The Washington Post rendszeresen közöl Trumpot kifigurázó kritikus cikkeket, noha az üzletember nem szól bele a szerkesztésbe.

Az Amazont az e-kereskedelmi piacteréről kiszorított szereplők is bepanaszolták, és a vásárlási szokások megváltoztatása miatt sokan a hagyományos kiskereskedelmi láncok bedőléséért is felelőssé teszik.

Az Apple-t a svéd Spotify zenei streamszolgáltató jelentette fel amiatt, hogy visszaél az applikációk letöltésénél, hátrányos helyzetbe hozva ezzel a riválisait. Öt éve az e-könyvek összehangolt áremelésével került a figyelem középpontjába az Apple. A Facebook hamis hírek kritikátlan terjesztésével választásokat befolyásoló szerepéről és adatkezelési botrányairól regényeket lehetne írni. Csak az adatbotrány miatt folyó amerikai vizsgálat ötmilliárd dolláros bírsággal fenyegeti, de ahogy a Google kifizette a nyolcmilliárd eurós európai büntetését, úgy a Facebookot sem rengeti meg a kilátásba helyezett tétel. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a társaságok a bírságokat már eleve beépítik az áraikba.

A FAAG-vállalatok ragadozó szemlélete ismert, az viszont nem, hogy az FTC- és a DOJ-vizsgálat során milyen mélyre ásnak majd le, és mire fókuszálnak.

Az Erste egy elemzésében megállapítja, hogy a hétfői esés csak a tech szektort „találta meg”, a mértéke – a tények ismerete nélkül – eltúlzottnak tekinthető, amiben az alapjában véve negatív piaci hangulatnak katalizáló szerepe volt. Az eddigi számos vizsgálat egyike sem követelt ki érdemi változtatást a cégek üzleti modelljében, azaz a profitgyárak háborítatlanul zakatolhatnak tovább, s az ilyen válsághelyzetekből is megerősödve tudnak kikerülni. Az erős kezdet után a piaci pánikhangulat is oldódott, a tegnapi nyitásra már 0,2–0,5 százalék közötti erősödéssel készültek a FAAG-cégek.