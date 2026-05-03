Hat hónappal az amerikai félidős választások előtt Donald Trump elnök és a Republikánus Párt rendkívül kedvezőtlen politikai légkörrel néz szembe, írja a Spiegel.

Nagyon nagy bajban Donald Trump: borzasztó kutatási eredmények jöttek az elnök népszerűségéről, fél évvel a kulcsfontosságú félidős választások előtt / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Nagyon nagy bajban Donald Trump: borzasztó kutatási eredmények jöttek az elnök népszerűségéről, fél évvel kulcsfontosságú félidős választások előtt

A Washington Post, az ABC News és az Ipsos közvélemény-kutató intézet által végzett felmérés azt mutatja, hogy Trump népszerűségi mutatói kismértékben

39-ről 37 százalékra csökkentek egy februári közvélemény-kutatáshoz képest, míg a válaszadók 62 százaléka nem ért egyet politikájával.

Ez nemcsak két százalékponttal magasabb, mint februárban, hanem mélypontot is jelenti Trump számára a fent említett médiumok által végzett közvélemény-kutatás-sorozatban.

A felmérés szerint Trump politikájának egy kulcsfontosságú területén különösen rosszul teljesít: a válaszadók 66 százaléka helyteleníti az iráni helyzet kezelését, míg csak 33 százalékuk helyesli. Trump gazdaságpolitikája általánosságban is gyengén teljesít, mindössze 34 százalékos az elfogadottsága. Még rosszabbul teljesít olyan konkrét kérdésekben, mint az infláció kezelése (27 százalékos egyetértés) és az általános megélhetési költségek (mindössze 23 százalék).

Ezzel szemben Trump legerősebb problémája a bevándorlás kezelése a mexikói határon – de még itt is 54 százalékos rosszallást és csak 45 százalékos jóváhagyást kap.

A választók szerint Trump nem őszinte és nem elég megbízható

A politikai kérdésekben mutatott gyenge teljesítménye mellett a felmérés jelentős kétségeket is feltárt Trump jellemével kapcsolatban. A válaszadók körülbelül héttizede nyilatkozta úgy, hogy az Egyesült Államok elnöke sem őszinte, sem megbízható nem. A résztvevők kétharmada úgy vélte, hogy nem mérlegeli elég alaposan a fontos döntéseket, és körülbelül hattizede gondolta úgy, hogy hiányzik belőle az elnökséghez szükséges mentális élesség. A válaszadók 55 százaléka volt meggyőződése azzal, hogy Trump fizikai egészsége nem elegendő ahhoz, hogy hatékonyan ellássa az elnöki feladatokat. 54 százalékuk úgy érezte, hogy hiányzik belőle az erős vezetői képesség.

A közvélemény-kutatás szerint a demokraták most öt százalékponttal vezetnek a republikánusokkal szemben a regisztrált szavazók körében – ez két százalékpontos növekedés a februári felméréshez képest.

Az előny még hangsúlyosabb azok körében, akik azt mondják, hogy teljesen biztosan szavazni fognak – kilenc százalékponttal.