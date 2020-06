Új lendületet vesz a magyar vasúti járműgyártás

Komoly szerepet szánnak a Dunakeszi Járműjavítónak az új tulajdonosok:

a vállalatot jelentős beruházással modernizálva először a magyar, majd a közép-európai piacon vezető járműipari gyártó vállalattá fejlesztenék.

Ehhez több tízmillió eurós beruházást tart szükségesnek a TMH Hungary Invest Zrt.-n keresztül 50 százalékban tulajdonos Transmashholding Csoport (TMH) vezérigazgatója, Kirill Lipa, aki az MTI-nek adott interjújában azt is elmondta, hogy a szerződésektől függ majd, hogy az üzemben konkrétan mit fognak gyártani és a foglalkoztatottak száma a piac alakulásának függvényében jelentősen növekedhet.

A másik 50 százalékos tulajdonos, a Magyar Vagon Zrt. (MA-VAG) tulajdonosa, Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig arról beszélt az MTI-nek, hogy

a Dunakeszi Járműjavító fejlesztése jelentősen hozzájárul a magyar GDP-hez, valamint a magyar beszállítói hálózaton keresztül, illetve várhatóan Magyarországra települő további beszállítók révén komoly nemzetgazdasági hozzáadott értéket jelent.

Kirill Lipa, a százezer embert foglalkoztató orosz holding vezérigazgatója egyebek mellett azt mondta: „A dunakeszi gyárat úgy fogjuk továbbfejleszteni, hogy képes legyen bármilyen utasszállító vasúti jármű kibocsátására a személyszállító vasúti kocsiktól kezdve a villany- és dízelmozdonyon át a metrókocsikig.” Hozzátette: „Ehhez jelentős, több tízmillió eurós beruházást kell végrehajtani a termékek minőségének javítása és a kínálat bővítése érdekében”.

Emlékeztetett rá, hogy a TMH Hungary Kft. (melynek tulajdonosai azonosak a TMH Hungary Invest Zrt. tulajdonosaival) több mint 1 milliárd euró értékben 1300 személyszállító vasúti kocsit szállít az ENR egyiptomi vasúttársaság részére, amelyből 680-at, négy év alatt Dunakeszin fognak legyártani.

Sok spekuláció jelent meg arról, hogy a TMH az egyiptomi szerződés megvalósítása érdekében szállt be a Dunakeszi Járműjavító Kft. megvásárlásába. Ugyanakkor ez nem csak Egyiptommal, hanem azzal a törekvésünkkel függ össze, hogy piacvezető vasúti járműgyártó legyünk Magyarországon, majd terjeszkedjünk Európában

– fogalmazott a vezérigazgató. „Erre a gyártóegységre azért van szükség, hogy a TMH hatékony gördülőállomány lehetőségeit kiterjesszük az európai piacra” – hangoztatta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a Magyar Vagon Zrt. (MA-VAG) tulajdonosa, az igazgatóság elnöke az MTI-nek azt hangsúlyozta, hogy terveik során építenek a magyar vasútipar komoly hagyományaira. „A most megvásárolt Dunakeszi Járműjavítót is 1926-ban alapították, a magyar vasút gyártmányai a világ számos részén közlekednek, például Argentínában, Egyiptomban, Új-Zélandon. A magyar vasútipar az elmúlt évtizedek során komoly szakembergárdát nevelt ki, és ez a megalapozott vasútipari tudásbázis jelenleg is itt van az országban” – hangsúlyozta.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy világtendencia a vasút térnyerése az egyéb közlekedési ágazatokhoz képest azért, mert gyors, energia hatékony, tiszta és biztonságos szállítási alternatívát jelent

– mondta. Hangsúlyozta, jelentős tudás- és technológiai transzferre ad lehetőséget az, hogy a Magyar Vagon Zrt. tulajdonostársa és egyben szakmai partnere a Dunakeszi Járműjavítóban a világ negyedik legnagyobb vasúti gördülőállomány gyártó vállalata. „A partner licenszeket is átad az egyiptomi állami vasút megrendelésének teljesítéséhez, és szakembereket is továbbképez” – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy az egyiptomi állami vasúti megrendelés remények szerint az első lesz azok közül a projektek közül, amelyek majd tartós fellendülést hoznak a magyar gördülőállomány-gyártásban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, az egyiptomi megrendelés gyártásának előkészítése folyamatban van, a járműjavító menedzsmentje felméri a viszonyokat, ennek ismeretében döntenek a gyártás indításáról. „Már az egyiptomi megrendelés teljesítéséhez is jelentős beruházásokat kell majd végrehajtani, ami az évek során tovább bővül és több száz új munkahelyet hoz létre” – emelte ki a Magyar Vagon Zrt. tulajdonosa.