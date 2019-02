Vétó a miskolci Avalon-projektre

Örökségvédelmi szempontok miatt elutasította a Miskolc új főterére tervezett irodaház-komplexum környezetvédelmi engedélyét a Pest Megyei Kormányhivatal, de a beruházó nem tett le a projektről.

Egyelőre nem épülhet fel Miskolc történelmi belvárosának foghíjtelkén az ország egyik legkomplexebb irodaépületeként beharangozott Avalon Business Center, pontosabban a beruházás a tervezett formájában nem kaphatja meg az építési engedélyt. Bár az épületről még annak ellenzői is elismerően szólnak – mondván, hogy attraktív, különleges és látványos –, de a méreteit eltúlzottnak tartják a helyszínhez képest. A tervezett helyszínre egyébként már 2009-ben is impozáns wellness-szállodát épített volna egy társaság, de a tervét a monumentalitása miatt elutasította a hatóság. A mostani beruházó, a Hell Energy Magyarország projektcége, az Avalon Center Kft. a meghiúsult hotelnél is nagyobb épületet álmodott oda.

A 2020-as átadással tervezett üzletközpont ellen a Zöld Kapcsolat Egyesület és két, a beruházásban saját ingatlanja által érintett magánszemély tiltakozott a környezetvédelmi engedélyezési eljárásba ügyfélként belépve. F. Nagy Zsuzsanna, az egyesület elnöke és az egyik magánszemély, Barna Péter ügyvéd a Világgazdaság kérdésére azt hangsúlyozta, hogy nem a beruházást akarták meghiúsítani, a tervezett méretei és a történelmi Avast súlyosan megterhelő jellege miatt léptek fel. Az Avalon Business Center ugyanis 21 méter magas lenne, 350 férőhelyes mélygarázzsal – ami önmagában is mutatja az épület monumentalitását –, a földszinti üzletek összterülete pedig a plázastoptörvény miatt is aggályos az ügyvéd szerint.

„A környékbeli műemlékekre rátelepedő, rendkívül hangsúlyos komplexum tervét a másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi szempontú kizáró ok miatt utasította el február 7-én született jogerős határozatában” – tájékoztatott F. Nagy Zsuzsanna. Mint rámutatott, a terv hét műemléki jogszabályt, illetve rendeletet sért vagy nem vesz figyelembe.

Ezért az épület a jelenleg tervezett, megismert formájában nem kaphat építési engedélyt, mert ahhoz már nem rendelkezhet a szükséges környezetvédelmi engedéllyel

– szögezte le Barna Péter.

A Világgazdaság megkérdezte Tóth Róbertet, az Avalon Center ügyvezető igazgatóját, mit lépnek a döntés ismeretében. A cégvezető szerint a beruházás megcélzott színvonalát jelzi, hogy a munkára az egyik legkiválóbb hazai építészirodát, a Finta Stúdiót kérték fel, amely pontosan ismeri az építési szabályokat. A cégvezető egyelőre nem tudja, hogy mit kell módosítani a terven, és azt sem, hogy a már jelentősen csúszó projekt mikor valósulhat meg. Ám – mint leszögezte – az építkezésről nem tettek le.

