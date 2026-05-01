Putyin tombol: Ukrajna döbbenetes csapást mért Oroszországra, a legjobb vadászgépeik vesztek oda – nem menekült se a Szu-57, se a Szu-34

Alig hihető dróntámadást hajtott végre Ukrajna Oroszország ellen a napokban – jelentette az ukrán média.

Ukrajna döbbenetes csapást mért Oroszországra, Putyin tombol / Fotó: AFP (illusztráció)

A tudósításokból az derült ki, hogy az ukrán védelmi erők csapást mértek

Szu–57-es és egy Szu–4-es repülőgépre Oroszország hátországában, egy nagyon távoli repülőtéren.

A támadás a legjobb orosz vadászgépek érintettsége miatt is meghökkentő, de az igazi sokkot az okozza, hogy a helyszín Ukrajnától 1700 kilométerre található.

Ukrajna döbbenetes csapást mért Oroszországra, Putyin tombol

Az ukrán vezérkar megerősítette az akció végrehajtását, ami az Oroszországi Föderáció csapásmérő potenciáljának csökkentésére irányult. Azt is közölte, hogy a műveletben orosz katonai repülőgépeket találtak el egy távoli repülőtéren.

Az információ erről először az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának Telegram-csatornáján jelent meg. Ebben az olvasható, hogy eredményeket értek el, mert „az ellenség azon képességei gyengültek, hogy csapásokat mérjenek Ukrajna területén a polgári infrastruktúrára”.

Ez tehát az orosz vadászrepülőgépek megsemmisítését jelenti. Ez egészen pontosan az egyik cseljabinszki területi repülőtéren következett be. A rendelkezésre álló információk szerint 2026. április 25-én az oroszországi Cseljabinszk megyében található Sagol repülőtéren az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek egységei

több Szu–57-es vadászgépet, valamint egy Szu–34-es vadászbombázót találtak el.

Hangsúlyozták, hogy az objektum körülbelül 1700 kilométerre található Ukrajna államhatárától, mindez pedig azt bizonyítja, hogy az ukrán erők bírják a képességet a hatótávolságra nem tekintettel lévő támadásokra is.

Az eltalált orosz harci repülőgépekben keletkezett károk mértékének felmérése jelenleg is zajlik.

Az ukrán drónok nem pihennek, össztűz alatt Tuapsze

Újabb dróncsapás – a héten már a negyedik – érte az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőt, a támadás tüzet okozott, de senki nem sérült meg – közölték helyi tisztviselők péntek kora reggel.

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására.