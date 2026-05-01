Rendkívüli, Trump most jelentette be: Amerika súlyos büntetést szab ki, Magyarországnak nagyon fog fájni – egyetlen kiút maradt az EU-nak

Néhány perccel ezelőtt súlyos intézkedést jelentett be Donald Trump a közösségi oldalán az Európai Unió ellen. Ha valóban végrehajtja, az Magyarország számára is rendkívül nehéz helyzetet teremthet.

Az amerikai elnök egészen pontosan azt közölte, hogy

25 százalékra emeli az EU-ból behozott autókra kivetett vámokat,

amiért az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.

A Truth Social oldalán frissen közzétett bejegyzésében Trump azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.

„Teljesen elfogadott, hogy ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM” – írta Trump.

A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.

Bár a amerikai legfelsőbb bíróság idén korábban úgy határozott, hogy Trump nem használhatja fel a jogkörét a kereskedelmi partnerekre vonatkozó azonnali illetékek és vámok kivetésére, a gépjárműveknél ezt más jogi felhatalmazás alapján szabják ki, és azokat nem érintette a bíróság döntése.

Amerikai és az EU egyezsége nyomán eddig 15 százalékra csökkent a vám az Egyesült Államokba importált legtöbb árunál. Cserébe az EU beleegyezett, hogy nullára csökkenti az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett saját vámjait.

Trump azonban fenntartotta a rekordmagas amerikai acél- és alumíniumvámokat, amelyeket a világ számos országára nézve 50 százalékban határozott meg.

A történtek hátterében az áll, hogy az amerikai tisztségviselők frusztráltak amiatt, hogy Brüsszel milyen lassan halad a megállapodás rá eső részének végrehajtásával. Ugyan az EU törvényhozói az év elején jóváhagyták a kereskedelmi megállapodást – ez eleve tetemes késés volt –, de az európai parlamenti képviselők később újabb feltételeket szabtak. Egyebek mellett elhatározták a döntés visszavonását, ha Trump új illetékeket vet ki.

Az EU szóvivője nem kívánta kommentálni Trump mostani bejelentését.

Az FT kommentárja szerint a kereskedelmi feszültségek eszkalációja egyúttal azt is jelenti, hogy Washington megpróbálja rávenni szövetségeseit, köztük az európaiakat is, hogy működjenek együtt vele a kritikus ásványok ellátási láncainak biztosítása a Kínától való függőség csökkentése érdekében.