Zelenszkijt hátba szúrták: orosz olaj vásárlásába kezd a nyugati szövetségesek egyik legfontosabb országa – már várják az első tankhajót

Japán negyedik legnagyobb olajfinomító vállalata, a Taiyo, orosz olajat a közel-keleti beszállítások alternatívájaként. A japán Energiaügyi Minisztérium részeként működő Természeti Erőforrások és Energiaügyi Ügynökség egyik magas rangú tisztviselője szerint az ügynökség kérte fel Taiyót az olaj megvásárlására – írja az epravda.

Orosz olaj vásárlásába kezd Japán az iráni háború miatt / Fotó: Anadolu via AFP

Japán a közel-keleti ellátási zavarok miatt ismét orosz olajhoz nyúl

A MarineTraffic szerint az ománi zászló alatt hajózó Voyager tartályhajó Szahalin déli csücskéből indult, és várhatóan május 3-án, vasárnap köt ki a japán Ehime prefektúrában.

Ugyan a Voyager amerikai szankciók hatálya alatt áll, de a Taiyo közlése szerint a Szahalin-2-től származó azonnali olajvásárlásokra nem vonatkoznak szankciók.

Ez az orosz olaj könnyebb, mint a közel-keleti, amelyre Japán olajvásárlásának 95 százalékét tették ki az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása előtt.

A Taiyo szerint gond nélkül képes lesz feldolgozni ezt az olajat, ami nem meglepő, tekintve, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója előtt szahalini olajat használt.

A Finn Energia- és Tiszta Levegő Kutatóközpont adatai szerint márciusban Oroszország tengeri úton szállított nyersolaj-exportjából származó bevételei 115 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest. Oroszország teljes fosszilis tüzelőanyag-exportból származó bevétele pedig 52 százalékkal nőtt, és elérte az elmúlt két év legmagasabb havi adatát.

Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent

Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.

Az Indiába exportált orosz olaj mennyisége majdnem megduplázódott márciusban, az iráni kivitel pedig a Kpler árupiaci szolgáltató adatai szerint összességében 7 százalékkal haladta meg az elmúlt 12 hónap átlagát, és elérte a napi 1,84 millió hordót.