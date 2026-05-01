Még borzasztóbb sors jut az embernek a harctéren: mint a légysereg lepi be a Pentagont az MI
Drónok elől menekülő katona, akit drón lő szitává – az ilyen és efféle, Terminátor-filmekbe illő jelenetek valósággá váltak a mai harctereken. Hová fejlődhet tovább mindez, és hogy válik a háború még borzalmasabbá a csatába küldött emberi harcosok számára, kiolvasható a Bloomberg egyik pénteki híréből.
A csúcstechnológia igazi nagyágyúi szálltak be, hogy még nagyobb előnyt szerezzen az amerikai hadsereg a harctéren ellenségeivel szemben. Amire készülnek, valószínűsíti, hogy az embernek egyre kisebb esélye marad a túlélésre a harcban a technológiával szemben. Iránban már alkalmazzák.
A Pentagon további négy technológiai vállalattal kötött megállapodást fejlett mesterségesintelligencia-eszközök kibővített használatáról minősített katonai hálózatokon – derül ki a védelmi minisztérium közleményéből és két, az ügyet ismerő tisztviselő tájékoztatásából.
A Bloomberg jelentése szerint
- az Nvidia Corp.,
- a Microsoft Corp.,
- a Reflection AI Inc.
- és az Amazon.com Inc.
kötött új megállapodásokat kötött az amerikai védelmi minisztériummal „jogszerű operatív felhasználásra” – áll a közleményben. A tisztviselők névtelenséget kértek a belső egyeztetések miatt.
A megállapodások jelentős mozgásteret adnak a Pentagonnak arra, hogy nagy teljesítményű, fejlett MI-technológiákat akár titkos harci műveletekben is alkalmazzon, például célkijelölés támogatására.
Az új felhasználási feltételek – köztük a „jogszerű operatív felhasználás” – jelentősen enyhítik azokat a korlátozásokat, amelyeket az Anthropic PBC próbált érvényesíteni, és amelyek miatt az év elején meghiúsult a Pentagonnal kötött megállapodása.
Számos technológiai vállalat már eddig is szállított MI-eszközöket az amerikai hadseregnek, de a Pentagon 2025 ősze óta igyekszik bővíteni a felhasználási feltételeket. Nemrég hasonló megállapodásokat kötött többek között
- a SpaceX,
- az OpenAI
- és a Google is.
Ezek a megállapodások felgyorsítják azt az átalakulást, amelynek célja, hogy az amerikai hadsereg MI-alapú harci erővé váljon
– áll a közleményben, amely mind a hét vállalatra utal, és egyben az első hivatalos Pentagon-megerősítés a Google-lal kötött, a hét elején jelentett új megállapodásról.
Ezt a technológiai versenyt természetesen csak az bírja az amerikaiakkal, akinek hasonló kapacitású cégei vannak. A dróntechnológiájával házaló Ukrajnának például nincsenek, Donald Trump amerikai elnök nemrég ezt egyértelműen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudomására hozta.
Leváltanák az Anthropic már alkalmazott eszközét
Az új, széles körű katonai felhasználást lehetővé tevő megállapodásokat akkor kötik meg, amikor a Pentagon épp alternatívákat keres az Anthropic Claude nevű eszközére. Az Anthropic és a védelmi vezetés közötti éles konfliktus rávilágított a Pentagon és a Szilícium-völgy közötti vissza-visszatérő feszültségre az MI háborús alkalmazásának kockázatai kapcsán.
A Pentagon az Amazon Web Servicesszel még csütörtökön késő estig tárgyalt – mondta két, az egyeztetéseket ismerő tisztségviselő.
Az AWS több mint egy évtizede támogatja az amerikai hadsereget – mondta Tim Barrett szóvivő –, és „továbbra is részt kíván venni a védelmi minisztérium modernizációs törekvéseiben olyan MI-megoldások fejlesztésével, amelyek segítik a kritikus feladatok végrehajtását”.
Az Nvidia nem kommentálta azonnal az új megállapodást, a Microsoft szóvivője pedig elzárkózott a nyilatkozattól. A Reflection képviselője sem volt elérhető – jelenti a Bloomberg.
A Pentagon nem fogadja el a féket
A Pentagon a legutóbbi újratárgyalásokon nem fogadta el az Anthropic által javasolt korlátozásokat, amelyek az MI katonai felhasználását szűkítették volna, és megpróbálta kiszorítani a céget a védelmi beszállítói láncból. A vállalat nem akarta, hogy technológiáját tömeges belföldi megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverrendszerekben használják.
A szakítás óta a Pentagon felgyorsította erőfeszítéseit, hogy más MI-vállalatokat vonjon be, amelyek hajlandók szélesebb felhasználási feltételekbe beleegyezni titkos és szigorúan titkos hálózatokon. Emellett arra is törekednek, hogy a hadsereg ne függjön egyetlen cégtől vagy korlátozási rendszertől.
Az Nvidia új megállapodása például jóval nagyobb mozgásteret ad, mint a korábbiak. A cég vállalta, hogy nem alkalmaz olyan felhasználási vagy licencfeltételeket, amelyek az amerikai jog által előírtnál jobban korlátoznák a Pentagon tevékenységét.
A megállapodás értelmében az Nvidia „teljes és hatékony hozzáférést” biztosít képességeihez, többek között autonóm fegyverrendszerek fejlesztéséhez is. A felhasználás ugyanakkor – a forrás szerint – összhangban lesz az amerikai állampolgárok alkotmányos jogaival, bár konkrét ellenőrzési mechanizmusokat nem részleteztek.
Az MI nem hoz halálos döntéseket – valaki azonban igen, és a hiba sem zárható ki
A Pentagon hat hónapot adott magának a Claude rendszer lecserélésére, amelyet jelenleg iráni műveletekben használnak. A vita időközben bírósági szakaszba került.
Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön ideológiai őrültnek nevezte az Anthropic vezetőjét, és megvédte az MI használatát „Betartjuk a törvényeket, és az emberek hozzák meg a döntéseket – mondta a kongresszus előtt. – Az MI nem hoz halálos döntéseket.”
A Pentagon szerint a fejlett MI alkalmazása segíti az úgynevezett „ember-gép együttműködést”, amely hatalmas adatmennyiségek feldolgozására képes. Cameron Stanley, a Pentagon digitális és MI-vezetője szerint ezek az eszközök gyorsabb és jobb döntéshozatalt tesznek lehetővé.
Bár az OpenAI is kötött megállapodást, rendszerei még nem futnak minősített katonai hálózatokon, de a bevezetés folyamatban van – írja a hírügynökség.
Civil szervezetek figyelmeztetnek az MI katonai alkalmazásának kockázataira: a rendszerek hibázhatnak, és fennáll az úgynevezett automatizációs torzítás veszélye, amikor az emberek túlzottan megbíznak a gépi döntésekben.