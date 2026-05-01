Teljes sokkban a németek: a Szegeden gyárat építő BYD kezébe kerülhet a legendás autóüzem – kínai elektromos járművekre állhat át Németország
Több kínai elektromosautó-gyártók, köztük az MG és az Xpeng is érdeklődnek a Volkswagen európai üzemeinek autógyártási célú hasznosítása iránt. A BYD pedig már tárgyalásokat folytat a a német autógyártóval, hogy átvegye a drezdai Transparent Factory (Átlátható Gyár) nevű üzemének egy részét – tudta meg a CarNewsChina.com bennfentestől.
Miután Németország kedvezett Kínának, most a BYD-nak egy félig-meddig megfelelő gyárat is adhat
A forrás szerint a kínai autógyártó beruházna a telephelyen, és a gyár egy részét elektromos autók gyártására használhatná. A drezdai üzem másik részéből állítólag egy innovációs központot alakítanának ki Szászország tartománnyal és a Drezdai Műszaki Egyetemmel együttműködésben.
Egy német gyártóhely a BYD márkaismertségét is erősíthetné, mivel a „made in Germany” címkét is hozzáadhatná.
A cég már most is jelentős összegeket fordít európai imázsépítésére – mondta a forrás. A BYD 2026 márciusában 3 438 autót adott el Németországban, ami 327 százalékos növekedés éves összevetésben.
Ha megvalósul az üzlet, a BYD szimbolikus hídfőállást szerezne Németországban, a Volkswagen hazai piacán és Európa legnagyobb autóiparában.
A BYD korábban Spanyolországot tekintette második európai gyárának legesélyesebb helyszínének. Spanyolország vonzónak számított a viszonylag alacsony gyártási költségek, az ipari infrastruktúra, az olcsó áram és a tiszta energiára épülő hálózat miatt. Az első európai helyszín Magyarország, ezen kívül pedig Törökországban is épít gyárat. Törökországra nem vonatkoznak az EU kiegészítő kiegyenlítő vámjai a járműimportnál.
Németország az EU által a kínai gyártású elektromos autókra kivetett pótlólagos vámok ellen is szavazott, amit Kína kedvezően fogadott. Kína a jelek szerint nyomást gyakorol azokra az országokra, amelyek támogatták a vámokat, és előnyben részesíti azokat, amelyek ellenezték vagy tartózkodtak.
Más kínai autógyártó is érdeklődik a Volkswagen gyárai iránt
A névtelenséget kérő, az ügyet ismerő források szerint az Xpeng és a SAIC tulajdonában lévő MG szintén vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Volkswagen európai üzemeit használják. Döntés azonban még nem született.
Korábban arról is szóltak hírek, hogy az MG Spanyolországban építene elektromosautó-gyárat, miután korábban Magyarország is lehetséges helyszínként merült fel. Az Xpeng a Volkswagen partnere Kínában: közösen fejlesztett E/E architektúrát és vezetéstámogató szoftvert szállít az új, kizárólag kínai piacra szánt VW villanyautókhoz. A Volkswagen 5 százalékos részesedéssel rendelkezik a kínai gyártóban, míg a SAIC a német cég vegyesvállalati partnere Kínában.
Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója április 30-án azt mondta, hogy a kihasználatlan európai gyárkapacitások megosztása kínai autógyártókkal „okos megoldás” lehetne a kapacitáscsökkentésre és a költségek mérséklésére. A Volkswagen már 1 millió járművel csökkentette kapacitását, és a globális gyártókapacitást 12 millióról 9 millió autóra akarja leszorítani.
A Volkswagen egykor dicső drezdai gyára
A Volkswagen 2025 végén leállította a járműgyártást a drezdai üzemben. Az elmúlt években a gyár évente körülbelül 6000 darab ID.3-at gyártott, mintegy 205 munkavállalóval.
A német sajtó decemberben arról számolt be, hogy a Volkswagen Sachsen, Szászország és a Drezdai Műszaki Egyetem szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy 2026-tól a telephely egy részét innovációs központként hasznosítják. A TU Dresden a terület közel felét bérelné ki, mialatt a mintegy 50 millió eurós átalakítási költségekről még tárgyalnak.
Aggasztó hírek érkeztek a BYD-ről
A BYD jelenleg minden Európában eladott személyautóját Kínából importálja, ahol ezekre 10 százalékos általános importvám és 17 százalékos uniós kiegyenlítő vám vonatkozik. A Reuters tavaly arról írt, hogy a BYD lassítja magyarországi gyárának felfutását, miközben gyorsítja a törökországi termelést. A BYD ezt cáfolta, és arról tájékoztatott, hogy a szegedi projekt a tervek szerint halad. A kínai vállalat épp két nappal ezelőtt mondta el a végleges dátumot a tömeggyártás felfuttatásához.
A BYD szegedi gyáránál állítólagos munkaügyi visszaélések miatt nyomoz a helyi hatóság, de az ügy az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben is felmerült. A kínai autógyártót pedig a brazil hatóságok a BYD egyik gyárépítésén dolgozó vállalkozót azzal vádolta meg, hogy rabszolgaként kezelte a munkásokat.
Egy jogvédő szervezet jelentése szerint súlyos szabálytalanságok történhettek a BYD szegedi üzemének építése közben. A China Labor Watch vizsgálata szerint a kínai vendégmunkások jogsértő feltételek mellett dolgozhattak, például visszatartották a bérük egy részét, valamint heti hét nap, akár 14 órás műszakokban dolgoztatták őket, ami alatt csak egyszer kaptak szüntet. Az ügyet hatóságok is vizsgálják.