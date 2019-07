Eurózóna-költségvetés: a tagállamokat megosztja a finanszírozás kérdés

Újra tárgyaltak az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei az Eurogroup kibővített találkozóját követően.

Az Európai Parlamenti választások után is folytatódnak az eurózóna-költségvetési eszköz kialakításáról szóló egyeztetések, mivel a tagállamokat leginkább megosztó több lényegi kérdésről eddig nem sikerült megállapodni. Erről Varga Mihály, az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereinek (Eurogroup) kibővített találkozóját követően beszélt – tájékoztatott a Pénzügyminisztérium közleményében.

Hazánk ezután is tartja magát ahhoz az állásponthoz, hogy az új eszköz nem vonhat el forrásokat a nem euróövezeti országoktól és nem veszélyeztetheti egyéb költségvetési célok finanszírozását

– tette hozzá a magyar tárcavezető.

Az Európai Unió állam- és kormányfőinek június 21-i tanácskozásán született nyilatkozat értelmében az Eurogroup feladata, hogy a gazdasági és monetáris unió (GMU) megerősítését célzó csomag eddig vitatott elemeit tisztázza – tájékoztatott Varga Mihály.

Mint mondta:

Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy az eurozóna-költségvetési eszköz forrásainak megosztásáról az unió hétéves pénzügyi keretének részeként minden EU-tagállam egyetértésével szülessen döntés.

A vitatott kérdések közé tartozik továbbra is, hogy milyen módon veszik figyelembe a relatív fejlettségi szintet és a népességi adatokat – mutatott rá Varga Mihály megemlítve, hogy az arányos és igazságos finanszírozási elvek érvényesülése érdekében a számításokba ez egy főre jutó GDP-adatokat is be kell vonni.

A finanszírozás kérdése továbbra is teljesen nyitott, és még több a bizonytalanság, mint a részleteket rögzítő dokumentum elfogadását megelőzően – szögezte le a miniszter.

Magyarország érdekelt az unió pénzügyi stabilitásának erősítésében, ezért euróövezeten kívüli tagállamként is fontos számunkra az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) reformja

– emelte ki Varga Mihály.

Mint mondta: támogatjuk a bankunió megvalósításának elemét képező közös védőháló kialakítását, illetve az ennek keretén belül megvalósuló egységes betétbiztosítási rendszert.