autópálya
Balaton
baleset
Útinform

M7-es autópálya: most lehet rémálom hazajutni a Balatonról – baleset miatt már 7 km-es a dugó Budapest irányába

Több személygépjármű ütközött össze Balatonfőkajár térségében Budapest irányába. A baleset pont a háromnapos hosszú hétvége után, a vasárnap délutáni csúcsban történt az M7-es autópályán.
Járdi Roland
2026.05.03, 17:14
Frissítve: 2026.05.03, 17:31

Három gépkocsi ütközött vasárnap délután az M7-es autópálya 87-es kilométerszelvényénél Balatonfőkajár térségében, a hatósági munkálatok idejére lezárták a főváros felé vezető pályaszakaszt – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

M7-es autópálya: most lehet rémálom hazajutni a Balatonról – baleset miatt már 7 km-es a dugó Budapest irányába / Fotó: MKIF

A tájékoztatás szerint a balatonfűzfői hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók az érintett pályaszakasz teljes lezárása mellett végzik a munkálatokat.

Az Utinform azt írta 17 órakor, hogy a 87-es km-nél mindkét sávon megindult a forgalom. A torlódás meghaladja a 7 km-t. 

Valamint a menekülő úton, a 7-es főúton, Lepsény belterületén, a Fő út és a Vasút utca kereszteződéséig a 71-es főúttól is több km hosszan torlódnak a gépjárművek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
