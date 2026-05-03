Mi történik a dízellel? Sokkal gyorsabban drágul, mint a benzin – itt az ok

Magyarországon is a fenti tendencia érvényesül az üzemanyagok piaci árának emelkedésében (azaz ha eltekintünk a jelenleg érvényes védett ártól). A hazai üzemanyagpiacot idén terhelte a Barátság vezeték kiesése és az orosz–ukrán háború miatt átalakuló beszerzési szerkezet, ami drágább tengeri importot tett szükségessé. A dízel fogyasztása ráadásul jóval magasabb a benzinnél, és az ország nettó importfüggő ebből az üzemanyagból, ami tovább növeli a sérülékenységet. A készletek és az eladási adatok is azt mutatják, hogy a gázolaj iránti kereslet tartósan erősebb, mint a benziné, ezzel a jelenség a nemzetközi trendekhez illeszkedik – írja az Origo.

A dízel ára energiapiaci sokkok esetén nagyobb mértékben nő, mint a benziné / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Dízelt akkor is használni kell, ha drágul

A világgazdaság egészét tekintve a dízel áremelkedésének fő oka azonban szerkezeti. A dízel a globális gazdaság „munkahengere”: teherautók, hajók, vonatok, mezőgazdasági és ipari gépek működnek vele, ezért nemcsak a személyautó-használathoz kötődik, mint a benzin. Emiatt kereslete sokkal kevésbé rugalmas – ha drágul, nem lehet egyszerűen visszafogni a használatát. Ezért a kínálati zavarok gyorsabban jelentkeznek az árakban.

Miként a lap összeállításában bemutatja, a finomítók sem tudják gyorsan növelni a dízeltermelést, mert a kőolaj feldolgozása technikailag kötött: a különböző üzemanyagok aránya nehezen változtatható, és a kapacitások gyakran teljesen kihasználtak.

A szezonális karbantartások és a fűtőolaj iránti téli kereslet tovább szűkíti a kínálatot. Így amikor a világkereskedelemben – például a Hormuzi-szoros környékén – fennakadás történik, a dízelpiac reagál a legérzékenyebben.

Ennek jelentős gazdasági hatása is van: mivel a dízel hajtja az áruszállítást és a logisztikát, az áremelkedése szinte minden termék árát befolyásolja, az élelmiszerektől az építőanyagokig. A benzin ezzel szemben főként a közvetlen fogyasztói felhasználást érinti, így az áremelkedés hatása kevésbé érvényesül az egész gazdaságban.

