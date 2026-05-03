Költségnyomás a légiközlekedésben: a tudatos foglalások és a hatékony üzleti modellek jelentik a kiutat
A 2026-os nyári utazási szezon előkészületeit a globális geopolitikai feszültségek által gerjesztett piaci folyamatok határozzák meg. A közel-keleti ellátási láncok akadozása és a megnövekedett kockázati felárak miatt a kerozin hordónkénti ára – a Reuters és a Portfolio elemzései szerint – a korábbi 85-90 dolláros szintről 150-200 dollárra emelkedett. Ez a drasztikus költségnövekedés azonnali és kényszerű lépésekre sarkallta a nemzetközi légitársaságokat, amelyek a profitabilitásuk megőrzése érdekében megkezdték a terhek áthárítását a fogyasztókra, írja az Origo. Mindenbizonnyal komoly repülőjegy drágulás előtt állunk.
Rejtett árakat építenek a repülőjegyekbe
A Volotea egy kifejezetten érdekes lépésre szánta el magát. Ők egy apró betűs szerződéses kitételre hivatkozva utólag kérnek el néhány eurót azoktól az utasoktól, akik korábban már kifizették a jegyüket. A cég szerint ez egy rugalmas megoldás, ami árcsökkenés esetén visszatérítést is jelenthet. A tengerentúlon és Ázsiában szintén érezhető a változás. Az ausztrál Qantas és az Air New Zealand is kénytelen volt beépíteni a plusz költségeket az árakba. Utóbbi a hosszú távú útvonalakon 90 dolláros felárat tett a turistaosztályos jegyekre, a belföldi járatokon pedig 10 dolláros pluszt számol fel. A Hong Kong Airlines 35 százalékkal emeli az üzemanyagpótdíjakat. A vietnámi Vietnam Airlines egyenesen a kormányához fordult, és a repülőgép-üzemanyagra kivetett környezetvédelmi adó eltörlését kérte.
Így reagálnak a magyarok
A hazai utazók idén egyáltalán nem bízzák a véletlenre a nyaralást. A repjegy.hu adatai alapján a korai foglalások száma elképesztő mértékben, 30 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. Két éve még minden negyedik nyaraló az utolsó hetekre hagyta a jegyvásárlást. Most a főszezoni és az utószezoni helyek pillanatok alatt elkelnek. Sokan a bizonytalan közel-keleti régió helyett rögtön a biztonságos európai desztinációkat választják. Az idei év abszolút kedvence az olaszországi Rimini, ide 167 százalékkal többen foglaltak repülőjegyet. A szardíniai Alghero 150 százalékos, a görög Zakinthosz 100 százalékos növekedést hozott. Óriási sláger lett a calabriai Lamezia Terme. Két légitársaság is indított ide közvetlen járatot, a bevezető áraknak köszönhetően a város azonnal bekerült a top 15-be. A magyarok láthatóan nyitottak az újdonságokra és gyorsan lecsapnak a megfizethető lehetőségekre.
Nem mindegy, hogy mikor és mit
Komoly összegeket lehet spórolni a jó időzítéssel. A szakértők azt javasolják, a nyári utazást legkésőbb 2-3 hónappal az indulás előtt érdemes lefoglalni. Aki júniusban utazna Korfura, az márciusban 61 600 forintból kihozta a retúrjegyet. Ugyanez a jegy júniusban már 100 ezer forintba is kerülhet. Bari esetében egy augusztusi út áprilisban 58 400 forint volt. Júniusban a számla 80 ezer forint fölé is kúszhat. A rugalmas utazók járnak a legjobban. Május végén, június elején vagy szeptemberben a spanyol célpontoknál akár 40 százalékot is spórolhatunk a főszezoni 150 ezer forintos árakhoz képest. A törökországi Antalya és a görög Zakinthosz ráadásul jelenleg 30-35 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor.
A globális áremelkedés közepette a hazai utasok számára a legjobb hírt a Wizz Air szállította.
A légitársaság világossá tette, a megnövekedett üzemanyagköltségeket nem hárítják át teljes mértékben az utasokra. A cég pénzügyi helyzete stabil, a tudatos kockázatkezelési stratégiájuknak köszönhetően a költségeik sokkal kisebb mértékben emelkedtek a versenytársaikhoz képest. A nyári szezonban napi 1200 járattal repülnek. Folyamatosan új bázisokat nyitnak és modern, üzemanyag-hatékony repülőgépeket használnak. Ezzel garantálják az alacsony árakat, a magyar családoknak idén sem kell lemondaniuk a megérdemelt pihenésről. A nemzetközi piacon egyaránt van ok az optimizmusra. Donald Trump amerikai elnök nemrég a konfliktus gyors lezárásának lehetőségéről beszélt. A hírre a Brent olaj ára a 119 dolláros csúcsról 90 dollár környékére esett, a Wizz Air részvényeinek árfolyama pedig azonnal 7,5 százalékos emelkedéssel reagált. A piac megnyugvása egyértelműen a stabil és megfizethető nyári szezon malmára hajtja a vizet.