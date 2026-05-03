Afrikai Oroszlán: amerikai katonák tűntek el rejtélyes körülmények között egy hadgyakorlaton, amelyen magyar katonák is részt vesznek

Eltűnt két amerikai katona az Afrikai Oroszlán fedőnevű hadgyakorlaton Marokkóban – közölte vasárnap az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága (Africom) és a marokkói hadsereg.

A tájékoztatás szerint az amerikai, marokkói, valamint a hadgyakorlaton részt vevő partnerországok alakulatai légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak a dél-marokkói Tan Tan városnak térségében, a Cap Draá kiképzőlétesítmény közelében eltűnt katonák fellelésére.

A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma.

Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása.

Magyar katonák is jelen vannak a hadgyakorlaton

Nemcsak amerikai, hanem magyar katonák is jelen vannak a hadgyakorlaton. A magyar különleges műveleti katonák április közepén indultak Marokkóba, hogy részt vegyenek a közel három hetes eseményen.

Az Afrikai Oroszlán és az Africom legnagyobb éves közös gyakorlata, amelyet április 20. és május 8. között rendeznek meg több helyszínen, köztük Marokkóban, Ghánában, Szenegálban és Tunéziában.

A programban több mint 40 ország vesz részt, célja pedig a nemzetközi katonai együttműködés és a kollektív biztonsági képességek erősítése egy többnemzeti, összhaderőnemi kiképzés keretében

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke a részvételt kiemelt jelentőségűnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az afrikai kontinensen zajló nemzetközi gyakorlatok nemcsak a magyar különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeit fejlesztik, hanem lehetőséget teremtenek a szövetséges országok közötti együttműködés erősítésére is.

A magyar katonák a marokkói Agadír, Tifnit és Cap Draa térségében végrehajtott gyakorlatokon vesznek részt. A program részeként éleslövészeteket hajtanak végre, valamint földi és légi összhaderőnemi feladatokat teljesítenek. A kiképzés egyik kiemelt eleme a harctéri sebesültellátás, amelynek oktatásában a magyar állomány ghánai és marokkói különleges műveleti egységeket is támogat.

Az idei gyakorlat több szempontból is újdonságot hoz a magyar részvételben: először vesznek részt magyar mesterlövészek az Afrikai Oroszlán programban, emellett először kapcsolódnak be magyar előretolt repülésirányító mentorok is.

Utóbbiak a légi eszközök irányításával és koordinációjával kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a nemzetközi partnerekkel.