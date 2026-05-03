Hormuzi-szoros: őrület, ami a világ egyik legfontosabb tengeri átjárójában történik, vasárnap egy teherhajót támadtak meg ismeretlenek

Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban.
Járdi Roland
2026.05.03, 19:46

Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban közölte vasárnap a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) az X-en.

Fotó: Anadolu via AFP

A tájékoztatás szerint az északi irányba hajózó jármű kapitánya több kisebb csónak támadásáról számolt be 11 tengeri mérföldre (mintegy 20 kilométerre) az iráni Szirik városától nyugatra. A legénység tagjainak nem esett bántódása, és környezetnek okozott károk sem keletkeztek.

Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi szorosban. 

Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok blokádja eddig 49 hajót tartóztatott fel. 

Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak. Donald Trump amerikai elnök áprilisban tűzparancsot adott a mozgékony, apró és nehezen észlelhető iráni járőrhajók megsemmisítésére, amelyek egyebek között aknák elhelyezésére is alkalmasak a Hormuzi-szorosban.

