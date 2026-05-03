Telefonon beszélt iráni kollégájával, Abbász Araghcsival Johann Wadephul német külügyminiszter, aki ismét diplomáciai megoldást sürgetett – írja a Die Welt.

Iráni háború: kemény feltételeket szabott Németország Iránnak, de a perzsa állam válasza sem maradt el – "Az amerikai erők a temetőben fogják végezni"

Johann Wadephul egy későbbi, az X platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta Németország és az USA közös álláspontját.

Az USA közeli szövetségeseként ugyanazt a célt osztjuk: Iránnak teljes mértékben és ellenőrizhetően le kell mondania a nukleáris fegyverekről, és azonnal meg kell nyitnia a Hormuzi-szorost

– fogalmazott a tárcavezető. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter csak annyit közölt, hogy a CDU politikusával folytatott telefonbeszélgetés során regionális és nemzetközi fejleményekről is tárgyaltak.

A lap emlékeztet rá, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy megvizsgálja az Irán által benyújtott háború befejezésére irányuló tervet. A Truth Social platformján azonban azt írta, hogy nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne.

Azt állította, hogy Irán „még nem fizetett elég magas árat azért, amit az emberiséggel és a világgal tett az elmúlt 47 évben”. Több mint két hónappal a háború kezdete után a megoldás így még messze van.

Trump figyelmeztetett, hogy továbbra is fennáll az Irán elleni újabb támadás lehetősége, amennyiben az iráni vezetés olyan módon viselkedik, amelyet nem tart helyénvalónak. Az amerikai elnök az elmúlt hetekben többször is hasonló fenyegetéseket fogalmazott meg, néha jóval durvább nyelvezettel. Az izraeli média vasárnap arról számolt be, hogy a hadsereg fokozott készültségben van, bár más jelentések szerint nem várható új katonai tevékenység.

Irán valószínűnek tartja a konfliktus kiújulását

Az iráni Forradalmi Gárda hírszerző szolgálata vasárnap az állami televízióban sugárzott közlemény szerint kijelentette, hogy az Egyesült Államok mozgástere „csökkent”, ezért az Egyesült Államoknak most „döntenie” kell. Mohsen Rezai, a Forradalmi Gárda korábbi főparancsnoka és Mojtaba Khamenei, az új legfelsőbb vezető jelenlegi katonai tanácsadója az X online hírportálon azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államoknak fel kell készülnie arra, hogy

repülőgép-hordozói és fegyveres erői „a temetőben kötnek ki”.

Kaszem Gharibabadi, Irán külügyminiszter-helyettese szombaton azt nyilatkozta, hogy a labda „az Egyesült Államok térfelén” van. Washingtonnak döntenie kell a diplomácia és a „konfliktusorientált megközelítés” folytatása között. Irán „mindkét lehetőségre készen áll” nemzeti érdekeinek védelme érdekében. Mohammed Jafar al-Asadi, Irán központi katonai parancsnokságának, a Khamat al-Anbiya-nak a vezetője a Fars hírügynökség szerint „valószínűnek” nevezte az Egyesült Államokkal való újabb konfliktus kiújulását.