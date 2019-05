Kutatások bizonyítják, hogy a jövő a távmunkában lehet

Világszerte, így hazánkban is egyre népszerűbb a távmunka: a munkavállalók nagyobb szabadságot élveznek és gyakorlatilag bárhonnan dolgozhatnak, míg a munkáltató jelentős költségeket takaríthat meg egy fix munkaállomás megszüntetésével. Egy friss tanulmány annak járt utána, hogy mi van a trend mögött: mit csinálnak a távmunkában dolgozók a munkaidejükben és mennyire elégedett ezzel a főnökük? Az 500 fő megkérdezésével készült kutatás szerint a távmunkában dolgozók 23 százaléka sosem végez személyes feladatokat munkaidőben, 64 százalékuk válaszolta azt, hogy néha intéz személyes ügyeket, míg 13 százalézuk azt mondta, hogy mindig beiktat egy-egy személyes intéznivalót a munkaóráikba.

De számít-e, hogy mit csinálnak a munkavállalók munkaidőben, ha az eredménnyel elégedett a főnökük? A tanulmány szerint míg a távmunkában dolgozók 50 százaléka minősítette átlagon felülinek a teljesítményét, addig a munkáltatók 60 százaléka vélekedett így a távmunkában dolgozó alkalmazottaikról, vagyis a főnökök sokkal elégedettebbek az alkalmazottaik teljesítményével, mint ők maguk.

Más szóval mindegy, hogy az alkalmazott mennyi ideig sétáltatja a kutyáját munkaidőben, amíg a rá bízott feladatot időben megcsinálja, addig a főnök elégedett lesz a teljesítményével.

Vajon a főnök elégedettsége azt is jelenti, hogy a távmunkában dolgozók hatékonyabbak, mint az irodában ülő társaik? Erről megoszlanak a vélemények, minden esetre a Stanford Egyetem két éven át tartó kutatása azt találta, hogy a távmunkában dolgozók 13 százalékkal hatékonyabban végzik a munkájukat, mint az irodából dolgozó társaik. Ráadásul kevesebb szabadnapot vesznek ki és nagyobb valószínűséggel dolgozzák végig a teljes munkaidejüket, mint a többi kolléga.

Hazánkban is működik jó néhány olyan vállalkozás, ahol az alkalmazottak sosem tartózkodnak egy fizikai térben: egymástól földrajzilag távol töltik a munkaidejüket és online eszközök segítségével dolgoznak ugyanazokon a projekteken. Ahhoz, hogy egy csapat át tudjon állni a távmunkára, számtalan feltételnek kell teljesülnie. A legfontosabb feltétel a megfelelő eszközök megléte, amelyek biztosítják a hatékony kommunikációt és a munkavégzés átláthatóságát.

Matykó Noémi, a digitális nomád túrákat szervező The Paradise Project társalapítója szerint

A résztvevőink harmada alkalmazott, akik akkor is dolgoznak, amikor épp a világ másik felén vesznek részt a túráinkon. Szinte mindegyikük használ valamilyen projektmenedzsment-szoftvert és gyakori az is, hogy videókonferencián keresztül tartják a kapcsolatot a főnökeikkel, munkatársaikkal. A leggyakrabban használt szoftver a Slack és az Asana, de sokan szeretik a Teams és a Trello nevű alkalmazásokat is.