Ez hidegzuhany: Zelenszkijék válaszoltak Magyar Péternek, nagyon nem erre számított - hiába kért találkozót az ukrán elnöktől, alaposan helyretették

Magyar Péter leendő miniszterelnök kezdeményezte, hogy első személyes találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel június elején Beregszászon tartsák meg. Kijev most feltűnően hidegen reagált a felvetésre: az ukrán elnök tanácsadója, Dmitro Litvin szerint Zelenszkij júniusi programját még nem egyeztették, és a kétoldalú találkozókat is kétoldalú csatornákon keresztül szervezik – derült ki a Eurointegration.com cikkéből.

Magyar Péter a napokban fogadta Beregszász polgármesterét, Babják Zoltánt, akivel a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt. Ezt követően közölte, hogy június elejére találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Beregszászon.

Hidegzuhany Magyar Péternek Kijevből

Magyar Péter szerint eljött az ideje annak, hogy Ukrajna lezárja a több mint egy évtizede fennálló jogszabályi korlátozásokat, és a kárpátaljai magyarok visszakapják minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és oktatási jogukat. Úgy fogalmazott, hogy a térség magyar közösségének ismét Ukrajna egyenjogú és megbecsült állampolgárává kell válnia.

A beregszászi városvezető ugyanakkor az ukrán híradások szerint a találkozón azt mondta, hogy Ukrajnában szerinte nem éri semmiféle elnyomás a magyar nemzeti közösséget.

Magyar Péter már a Tisza választási győzelme után jelezte, hogy a Magyarország és Ukrajna közötti jószomszédi viszony rendezéséhez a nemzetiségi kérdést is kezelni kell. A mostani kezdeményezés látványos diplomáciai lépés lehetne, bár

Kijev válasza alapján egyelőre nem látszik, hogy a találkozó időpontjáról vagy helyszínéről bármilyen konkrét megállapodás körvonalazódna.

Ugyanakkor az ukrán államfő múlt héten arról beszélt, hogy Kijev kész konstruktív tárgyalásokra a megválasztott új magyar miniszterelnökkel, de részleteket nem árult el.

Magyar Péter leendő miniszterelnök a napokban a Facebookon számolt be arról, hogy fogadta irodájában Babják Zoltán beregszászi polgármestert.

A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolatainak új alapokra helyezése.