Elámul vagy elszörnyed a világ, ha meglépik a szomszédban: aranyát bitcoinnal dúsítaná a jegybank

A kriptovaluták lassan már két évtizede léteznek, de miközben egyre több az olyan ember, aki elképesztően meggazdagodott rajtuk, továbbra is félelmek övezik őket. Hatalmas áttörés lenne, ha az olyan biztonságosnak tartott eszközök, mint az arany mellé valamelyik jegybank befogadná őket az országa nemzetközi tartalékába. Egy jegybank a mi régiónkban közelebb jutott ehhez, mint bárki más a világban.

A bitcoin akár a jegybanki tartalékba is bekerülhet – egy ország közel jár ehhez / Fotó: Milan Jaros

A kriptók tekintetében vannak nagyon nyitott jegybankok és szabályozások, mint El Salvador, Svájc és az Egyesült Arab Emirátusok. Mások konzervatívabbak és óvatosabbak, mint az Európai Központi Bank. A Magyar Nemzeti Bank inkább az utóbbihoz áll közel, és ha a tartalékba devizák mellé mást is tenne, az az arany lesz – nem a bitcoin.

Kriptodevizát jegybanki tartalékba nem helyezett senki még, egy központi bank azonban már „teszteli”.

Csehország jegybankjának vezetője, Ales Michl kedden azt mondta, hogy a bitcoin felvétele a jegybank hivatalos tartalékai közé javíthatná a portfólió teljesítményét. Ezt a Bloomberg jelentette a Las Vegasban megrendezett Bitcoin 2026 konferenciáról. Bár a bitcoin kockázatos és rendkívül volatilis, eszközként erős hozamokat produkált – fejtegette a cseh pénzügyi vezető.

Bitcoin a jegybanki tartalékban: egy nagy portfólióba csöppentve kicsi lenne a kockázat

Egy februári jegybanki tanulmány szerint egy olyan modellportfólió, amely 1 százalékban bitcoint tartalmaz, magasabb várható hozamot ért el anélkül, hogy növelte volna az összkockázatot, mivel a kriptovaluta hosszú távon alacsony korrelációt mutat számos hagyományos eszközzel.

Amikor egy ilyen eszközt hozzáadunk, az egész portfólió jobban működhet

– mondta Michl. „A hozam növekedhet, miközben a kockázat nagyjából változatlan marad.”

Az első kriptodeviza, a bitcoin ma is a teljes kriptoszektor piaci értékének mintegy 60 százalékát adja. Az árfolyam szerdán 1,9 százalékot, 77 895 dollárig emelkedett.

Hatalmas ingadozásai jelzik, mitől tart, aki távol tartaná a jegybanki portfólióktól.

Az iráni háború kezdete óta körülbelül 18 százalékot erősödött. Ezzel felülteljesítette az amerikai S&P 500 index 3,6 százalékos hozamát.

Aki azonban októberben vette, amikor 126 000 dollárnál történelmi csúcsot döntött, az azóta 40 százalékkal lett szegényebb – emlékeztet a jelentés.

Hogy mit mondanak a kérdésben a csehek, azért is érdekes, mert náluk van a világ egyik legnagyobb devizatartaléka a gazdaság méretéhez mérten. A devizatartalék a GDP 44 százalékának felel meg, értéke 180 milliárd dollár. (A magyarnak ez a háromszorosa, de nem azért, mert ennyivel gazdagabbak – az árfolyamrendszer múltbeli cseh sajátosságaiból ered a mérete.)