Magyar díjazottja lett az Apple versenyének

Ami az olimpiai arany egy sportolónak, az az Apple Design Awards az appfejlesztőknek. Az évenként odaítélt exkluzív nemzetközi elismerés jelentőségét mutatja, hogy az 5-10 díjazottat több mint 4,5 millió (!) Apple eszközön futó alkalmazás közül választja ki a szigorú szakmai zsűri. A Shapr3D első magyar appként nyerte el a díjat – olvasható a magyar stítup közleményében.

1987 óta minden évben szoftverfejlesztői konferencián (Worldwide Developers Conference, WWDC) jelenti be az Apple az év legfontosabb újításait, idén is ehhez a konferenciához kapcsolódva adják át több, évről-évre változó kategóriában, legfeljebb 10 fejlesztőnek az Apple Design Awards (ADA) elismeréseket.

„Korábban a régióból senki nem nyert és Európából sem sokan. Idén a zsűri vita nélkül, egyhangúan döntött arról, hogy a Shapr3D lesz az egyik díjazott.

Ez a díj sokat jelent nekünk cégként, és nekem személyesen is. Mindig is azt mondtam, hogy nekünk van a legjobb termék- és fejlesztő csapatunk a CAD iparágban. Most kiderült, hogy az egész világon is a legjobbak között vagyunk. Olyan ez, mintha Michael Phelps mondaná, hogy te vagy a legjobb úszó” – nyilatkozta Csanády István, a Shapr3D alapítója.

Az Apple Design Awards csapata designban és innovációban is a kiválóságot keresi kategóriáktól függetlenül. Ezért a díjért egymással versenyeznek játékok, szórakoztató alkalmazások, egészségügyi appok és mindenki más, akinek helye van az App Storeban. Ritkán kapják az elismerést szakmai munkát támogató appok, márpedig a Shapr3D ilyen.