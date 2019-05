Össze kell hangolni a pénzügyi oktatást a digitalizáció előretörésével

A pénzügyi oktatásnak is lépést kell tartania a digitalizációval, mivel ez a folyamat a pénzügyeknél is több változással jár; a digitalizáció térnyerését a K&H-csoport elemzése szerint mutatja, hogy ma átlagosan minden családtagra két digitális eszköz jut, a gyerekek korán, 4-5 éves kortól rendszeres használóivá válnak, később pedig a játék mellett már legalább 56 százalékuk tanul is segítségükkel.