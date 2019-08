Októberig döntenek a Hungaroring jövőjéről

Egyelőre nem került napirendre a Forma–1 vezérkarával folytatott tárgyaláson a Magyar Nagydíj 2026-ig szóló szerződésének meghosszabbítása, de a Liberty Media fenntarthatósági céljainak elérésében a magyar fél is partner.

Mintegy 230 ezer néző fordult meg a Hun­ga­ro­ringen a 34. Forma­–1-es Magyar Nagydíj alatt, amelynek a csúcspontja, a vasárnapi futam a címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton sikerét hozta. A Mercedes 34 éves brit pilótájának ez volt az idei nyolcadik, egyben pályafutása 81. futamgyőzelme, Mogyoródon pedig hetedszer győzött.

Másodikként az első rajtkockából induló Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba, míg a dobogó harmadik fokára a négyszeres vb-győztes német Sebastian Vettel (Ferrari) állhatott fel. Mivel Hamilton márkatársának, a finn Valtteri Bottasnak ezúttal be kellett érnie a nyolcadik pozícióval, a hatodik vb-címére hajtó klasszisnak 62 pontra nőtt az előnye az élen a szeptember 1-jei, belgiumi folytatás előtt.

Több más sportág jeles képviselője is kilátogatott a Hungaroringre, így az Európa-bajnoki selejtezőcsoportját vezető magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi és a kvangdzsui vizes vb-n 200 méteres pillangóúszásban világcsúccsal győztes Milák Kristóf is. Az olasz szakember kiemelte: hazájában aligha kaphatna lehetőséget bepillantani a száguldó cirkusz kulisszái mögé, ezért is vett részt örömmel a paddocklátogatáson.

Nem minden héten, de amikor van rá időm, figyelemmel kísérem a Forma–1-et, mert szeretem a sebességet

– mondta Rossi, aki a Ferrarinak szurkol, a pilóták közül pedig a néhai Niki Laudára és Clay Regazzonira emlékszik a legszívesebben.

A Sebastian Vettelért szorító Milák Kristóf pedig úgy fogalmazott: gyerekként a nagyapja hatására kezdte nézni a versenyt, és bár manapság a szombat reggeli edzések miatt az időmérőkről le szokott maradni, a futamokat szinte mindig látja. Az idei Forma–1-es Magyar Nagydíjon debütált a mogyoródi versenypálya új operatív irányítási központja.

Doromby Zoltán, a központ irányítója elmondta: a megújulás lényege, hogy a különböző szakterületek képviselői – a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Valton biztonsági szolgálat és a Hungaroring illetékesei – most először dolgoznak együtt közös helyiségben.

