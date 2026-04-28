Horvátország megütötte a főnyereményt: Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-központja épülhet meg
Horvátország történetének legnagyobb beruházását tervezik a Sziszek-Monoszló megyei Topusko térségében, ahol mesterségesintelligencia-fejlesztési és innovációs központot építenek mintegy 50 milliárd euróért – írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden, amely beszámolója szerint betekinthetett a Pantheon-projektbe és látványterveket is közölt. A Pantheon-projektben egy adatközpont és technológiai kampusz létrehozását tervezik: a létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet, és messze a legnagyobb beruházásnak számítana Horvátország történetében – hangsúlyozta a lap.
A projekt horvát vezetője Jako Andabak vállalkozó, a műszaki tervezésért pedig a zágrábi születésű Mislav Crnogorac mérnök felel, aki korábban több nemzetközi technológiai vállalatnál, köztük az Amazon Web Servicesnél dolgozott adatközpont-projektek fejlesztésén. A tájékoztatás szerint a beruházás több lépcsőben valósulhat meg: egy olyan adatközpont-komplexum jöhet létre, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatási, fejlesztési és számítási kapacitásokat szolgálja ki. A projekt a globálisan gyorsan bővülő MI-infrastruktúra-piacra épül, ahol az elmúlt években rekordösszegű befektetések indultak – mutatott rá a lap.
A Jutarnji List szerint a létesítmény jelentős gazdasági hatással járhat a térségben:
az építkezés idején több ezer munkahely jöhet létre, az üzemelés során pedig mintegy másfél ezer szakember dolgozhat a központban.
A fejlesztők számításai szerint a közvetett hatásokkal együtt hatezer új állás is létrejöhet.
A lap emlékeztetett arra is, hogy a beruházás helyszínéért több közép- és kelet-európai ország is versenyben volt, a fejlesztők azonban végül Horvátországot választották. A döntésben szerepet játszott az ország európai uniós és NATO-tagsága, a régió stabilitása, valamint a képzett műszaki munkaerő elérhetősége – írták.
A tervek szerint az építkezés a következő években indulhat el, az első egységek pedig az évtized végére kezdhetik el működésüket. A beruházás megvalósítása nemcsak Horvátország, hanem a közép- és kelet-európai térség egyik legjelentősebb technológiai fejlesztése lehet – írta a Jutarnji List.
A Vecernji List című horvát napilap szintén beszámolt a beruházásról, és azt írta, hogy a Pantheon néven ismert adatközpont-projektet Jako Andabak amerikai intézményi befektetőkkel partnerségben fejleszti. A lap közölte azt is, hogy a beruházást a Dubrovnikban kedden kezdődött, kétnapos Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozójának szerdai üzleti fórumán is bemutathatják.
Most gondolja meg minden magyar, Horvátországban akar-e nyaralni
Márciusban látványosan felgyorsult az infláció Horvátországban, éves alapon 4,8 százalékra emelkedett a februári 3,8 százalékról. Havi összevetésben is jelentős, 1,4 százalékos drágulást mértek, ami arra utal, hogy nem egyszeri kilengésről, hanem tartósabb árnyomásról van szó. Az infláció fő hajtóereje az energia volt, amely éves szinten 11,3 százalékkal, havi alapon pedig 5 százalékkal drágult. A szolgáltatások ára is erősen nőtt, éves szinten 7,8 százalékkal, ami különösen a turizmus szempontjából fontos.
Ez azt jelenti, hogy a horvátországi nyaralás is drágább lehet a magyar turisták számára. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek ára 3,9 százalékkal emelkedett éves szinten, bár havi alapon itt már lassabb volt a drágulás. Az energia nélküli ipari termékek ára ugyan 0,6 százalékkal csökkent, de ez nem tudta ellensúlyozni a többi terület áremelkedését. A harmonizált fogyasztói árindex alapján Horvátország inflációja jelenleg a legmagasabb az eurózónában, ami különösen nehéz helyzetet teremt az euróövezeti gazdaságpolitika szempontjából.