Horvátország megütötte a főnyereményt: Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-központja épülhet meg

Horvátország történetének legnagyobb beruházását tervezik a Sziszek-Monoszló megyei Topusko térségében, ahol mesterségesintelligencia-fejlesztési és innovációs központot építenek mintegy 50 milliárd euróért – írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden, amely beszámolója szerint betekinthetett a Pantheon-projektbe és látványterveket is közölt. A Pantheon-projektben egy adatközpont és technológiai kampusz létrehozását tervezik: a létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet, és messze a legnagyobb beruházásnak számítana Horvátország történetében – hangsúlyozta a lap.

A projekt horvát vezetője Jako Andabak vállalkozó, a műszaki tervezésért pedig a zágrábi születésű Mislav Crnogorac mérnök felel, aki korábban több nemzetközi technológiai vállalatnál, köztük az Amazon Web Servicesnél dolgozott adatközpont-projektek fejlesztésén. A tájékoztatás szerint a beruházás több lépcsőben valósulhat meg: egy olyan adatközpont-komplexum jöhet létre, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatási, fejlesztési és számítási kapacitásokat szolgálja ki. A projekt a globálisan gyorsan bővülő MI-infrastruktúra-piacra épül, ahol az elmúlt években rekordösszegű befektetések indultak – mutatott rá a lap.

A Jutarnji List szerint a létesítmény jelentős gazdasági hatással járhat a térségben:

az építkezés idején több ezer munkahely jöhet létre, az üzemelés során pedig mintegy másfél ezer szakember dolgozhat a központban.

A fejlesztők számításai szerint a közvetett hatásokkal együtt hatezer új állás is létrejöhet.

A lap emlékeztetett arra is, hogy a beruházás helyszínéért több közép- és kelet-európai ország is versenyben volt, a fejlesztők azonban végül Horvátországot választották. A döntésben szerepet játszott az ország európai uniós és NATO-tagsága, a régió stabilitása, valamint a képzett műszaki munkaerő elérhetősége – írták.

A tervek szerint az építkezés a következő években indulhat el, az első egységek pedig az évtized végére kezdhetik el működésüket. A beruházás megvalósítása nemcsak Horvátország, hanem a közép- és kelet-európai térség egyik legjelentősebb technológiai fejlesztése lehet – írta a Jutarnji List.