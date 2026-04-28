Nem várt helyről kapnak segítséget az ukránok, Magyarországon keresztül teherautóval szállítanak villamosokat

Az ukrajnai Zsitomir városának ajándékozza használt villamosait a horvátországi Eszék önkormányzata. A több mint 50 éves, de 20 évvel ezelőtt teljesen felújított, jó állapotú villamosok várhatóan még sokáig forgalomban lesznek.
Hordósi Dániel
2026.04.28, 11:16
Frissítve: 2026.04.28, 11:27

Egy évvel ezelőtt mutatkoztak be az első, hazai gyártmányú villamosok a horvátországi Eszék városi közlekedésében. A zágrábi  Koncar azóta leszállította az első körben megrendelt 10 darab, 21 méter hosszú, 135 férőhelyes, alacsonypadlós villamost, ezért a régiek egy részét folyamatosan kivonják a forgalomból. 

villamos,Prague,,Czech,Republic,-,May,3rd,,2025:,Old,Historical,Tatra
Villamosokat adnak a horvátok az ukránoknak: csehszlovák gyártmányú Tatra T3-as / Fotó: MihailC95

Villamosok Zsitomirnak

A csehszlovák gyártmányú Tatra T3-asok 1968 és 1972 között kerültek Eszékre, de 2006-ban teljesen modernizálták őket. Új külsőt és korszerű utastájékoztatási rendszert is kaptak, a Koncar villamosok megérkezésével viszont a legleharcoltabb darabokat kivonták a forgalomból. A városvezetés úgy döntött, hogy ezeket eladás vagy szétvágás helyett inkább odaadják Ukrajnának. 

A választás a közép-ukrajnai Zsitomirra esett, a város villamoshálózatában ugyanis könnyen integrálhatók a horvát járművek. 

Az első két villamos már el is indult Ukrajnába, teherautóval szállítják őket Magyarországon keresztül. 

A következő napokban pedig újabb 4 villamost küldenek majd a háborúban álló országba. Eszék egyébként uniós forrásokból újabb 10 hazai gyártmányú villamost rendelt, ezért a polgármester azt ígérte, hogy ha azok is megérkeznek, akkor a 17 járműből további 9-et Ukrajnába küldenek. Két példányt viszont meghagynak emlékbe. A horvát város a villamosok szállítási költségeit is fedezi, ami darabonként 5000 euró.

Nem ez az első eset

A horvátok korábban is aktívan támogatták Ukrajnát. A háború kitörésekor több tankot és harci helikoptert is küldtek Kijevnek. Az év elején pedig nagy port kavart a hír, hogy két leszerelt hőerőművet is ingyen odaadnak az ukránoknak.

