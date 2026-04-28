Váratlan helyről, vasúton kaphat segítséget a Mol, a horvátok csak lesnek, jobb, mint az Adria-vezeték

A bosnyák vasutak készen állnak üzemanyagot szállítani Közép-Európának. Magyarország is jól járhat ezzel, ugyanis tovább diverzifikálható az ország üzemanyag-ellátása. A horvátokat viszont így sem lehet megkerülni.
Hordósi Dániel
2026.04.28, 11:24
Frissítve: 2026.04.28, 11:49

A múlt héten bezárt Bosznia-Hercegovina egyetlen vasüzeme, ezzel a bosnyák államvasutak elveszítették megrendeléseik 60 százalékát. A két, jogilag egymástól független, de a gyakorlatban szorosan együttműködő állami vasúttársaság ezért új piacok után kutat – az üzemanyag-kereskedelem felé fordul.

Üzemanyag érkezhet Bosznia felől is Magyarországra a bosnyák vasúton

Lehetséges megbízásként felmerült az üzemanyag-szállítás fokozása. Bosznia-Hercegovina ugyanis eddig is részben az adriai plocei kikötőn keresztül vásárolt feldolgozott üzemanyagot, amit vasúton továbbított az ország különböző részeire. Az üzemanyag-szállítást most kiterjesztenék, 

a plocei kikötőben ugyanis a bosnyák állam rendelkezik egy tankerhajó-fogadó terminállal.  

Az óránkénti 1000 tonna kőolajszármazék lefejtésére alkalmas infrastruktúra jelenleg nagymértékben kihasználatlan. A balkáni ország éves üzemanyagigénye ugyanis 1,5 millió tonna körül mozog, ami csupán a kapacitások egynegyedét foglalja le. 

Üzemanyag-szállítás vasúton a közép-európai országokba

A vasút most abban bízik, hogy a kikötőn keresztül a közép-európai országokba és a Balkánra is szállíthatnak majd üzemanyagot. 

Az első megrendelés már meg is érkezett: a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft 20 ezer tonna dízelt rendelt a balkáni útvonalon.

 A vasúttársaság képviselői szerint jutányos árakon tudnak szállítani, egy szerelvénnyel pedig 1300 tonna üzemanyagot mozgatnak meg. Arra számítanak, hogy a jövőben a Barátság vezetéktől nagyban függő Mol és a szerb NIS is vásárol majd rajtuk keresztül. 

  • A plocei kikötőnek ráadásul nagy előnye, hogy 12 különböző olajszármazékot és LPG-gázt is tud fogadni, amelyeket könnyen be tudnak tölteni a vasúti szerelvényekre. 
  • Ez a bosnyákok szerint hatalmas előny az olyan vezetékekkel szemben, mint amilyen az Adria, mivel azon keresztül csak nyersolajat lehet továbbítani. 
  • A kikötő viszont – bár bosnyák tulajdon – Horvátország területén van, ezért a horvátok ebben az esetben is megkerülhetetlen tényezőnek számítanak.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
