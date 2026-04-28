Trump az amerikai társadalom legfontosabb építőkövével játszik – magára haragíthatja a választókat az őszi választások előtt
A külföldi hátterű autógyártók figyelmeztették Donald Trumpot, hogy kivezetik az olcsó autómodelljeiket az amerikai piacról, ha az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada-megállapodást (USMCA) nem hosszabbítják meg, vagy felvizezik – tudta meg a The Wall Street Journal a megbeszéléseket ismerő forrásoktól.
Eltűnhetnek az olcsó autók az amerikai piacról Donald Trump gazdaságpolitikája miatt
Az olyan cégek, mint a Nissan, a Hyundai és a Toyota azon kevés autógyártók közé tartoznak, amelyek még kínálnak új, kisméretű és megfizethető modelleket az amerikai fogyasztóknak, nem úgy mint a detroiti autógyártók, amik az elmúlt években felhagytak ezekkel a kategóriákkal, és inkább a SUV-okra és pickupokra álltak rá.
A Honda Civicet és a Toyota Corollat az Egyesült Államokban gyártják, de az alkatrészek Kanadából és Mexikóból is érkeznek hozzájuk.
Trump elnök 2020-ban írta alá az USMCA-t, amely vámmentes elbánást biztosított azoknak az autóknak, amelyek nagyrészt amerikai, mexikói vagy kanadai alkatrészekből készültek.
Trump azonban második elnöki ciklusának autóipari vámjaival felborította ezeket az ellátási láncokat: 25 százalékos vámot vetnek ki a járművek nem amerikai eredetű tartalmára, még akkor is, ha azok korábban vámmentesek voltak az USMCA alapján. Trump szerint ezekre a vámokra nemzetbiztonsági okokból van szükség, csapata pedig nyilvánosan is felvetette, hogy az idei megállapodás-felülvizsgálat során akár megszüntetnék az USMCA-t, vagy két külön egyezményre bontanák azt.
A tárgyalásokat ismerő források szerint
ha az USMCA megszűnik, vagy egy megújított változat nem csökkenti érdemben az Észak-Amerikában gyártott autókra és autóalkatrészekre kivetett vámokat, egyes külföldi autógyártók már nem éri meg előállítani és értékesíteni az olcsóbb modelleket az amerikai piacon.
Nagy a nyomás Donald Trumpon, aki jelenleg nem teljesíti a választási ígéretét
Az olcsó autók amerikai piacról való eltűnésével a Trump-kormányzat szembe menne azzal az ígéretével, hogy kezeli a választók megélhetéssel kapcsolatos aggodalmait.
- Egy új autó átlagára jelenleg mintegy 50 ezer dollár (15,4 millió forint), ami sok amerikai számára már most is megfizethetetlenül magas.
- A megfizethetőbb modellek közé tartozik a Mexikóban gyártott Nissan Sentra, amelynek induló ára 22 600 dollár (7 millió forint), valamint
- a Dél-Koreából importált Hyundai Venue, amely 20 550 dollárról (6,3 millió forint) indul.
Az Edmunds autóvásárlási portál szerint az Egyesült Államok 10 legolcsóbb új modellje közül nyolcat külföldi hátterű autógyártók készítenek. A maradék kettő a General Motors által Koreában gyártott kis SUV.
Ősszel félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, amelyben a törvényhozók egy részét újraválasztják. Itt dől el, hogy Donald Trump kormánya milyen erős politikai hátszéllel rendelkezhet a ciklusa második felében: azaz a törvényhozók neki kedveznek vagy akadályozzák a kormány működését, ami akár béna kacsává is válhat.
Itt jön a képbe az autózás, ami az amerikai társadalom egyik építő köve. Mivel a tömegközlekedés nincs jól kiépítve és hatalmas távolságokra is ingáznak a lakosok, az autó elengedhetetlen a mindennapi életvitelhez. Ha ez sokak számára megfizethetetlenné drágul, akkor minden bizonnyal őket maga ellen fordíthatja a regnáló kormány. Az amerikaiak már így is morcosak az elnökükre mivel üzemanyag ára már így is a magasba szökött az iráni háború miatt, amit csakugyan Trump döntéséből fakad, mivel azt ő kezdeményezte Izraellel Irán ellen.
Az amerikai kormány köti az ebet a karóhoz, az amerikaiak pénztárcájával játszik
A kormányzat tisztségviselői szerint bármely megújított megállapodásnak szigorúbb autóipari szabályokat kell tartalmaznia, amelyek korlátozzák a kínai alkatrészek arányát a kedvezményezett járművekben, és több autó- és alkatrészgyártást telepítenek vissza az Egyesült Államokba.
A külföldi autógyártók ugyanakkor azt mondják, hogy már most is veszteséget termelnek sok legolcsóbb modelljükön, részben Trump második ciklusának vámjai miatt. Egyes vezetők szerint az autóalkatrészekre, a kész járművekre, valamint az olyan fémekre, mint az acél és az alumínium kivetett vámok, illetve az Egyesült Államokban emelkedő munkaerő- és egyéb költségek együtt oda vezettek, hogy már nem éri meg a legolcsóbb modelleket az országban gyártani.
A Toyota azóta halmoz veszteségeket Észak-Amerikában, hogy tavaly életbe léptek a vámok.
Az autógyártó ugyan azt közölte, hogy a következő évtizedben akár tízmilliárd dollárt is új amerikai gyárakra költene, de a jelenlegi kereskedelmi környezetben óvatos egy nagyobb bővítéssel kapcsolatban – mondta David Christ, az amerikai értékesítési részleg vezetője.
A Honda közölte, hogy kereskedelmi megállapodás nélkül is tovább értékesítené a kompakt Civicet az Egyesült Államokban, de ennek gazdasági racionalitása sokkal kedvezőtlenebbé válna, ha nem lenne biztosított az észak-amerikai országok közötti szabadkereskedelem.
Az amerikai kormányzat tett néhány kedvezményt, de az autógyártók szerint ez édeskevés
A kormányzat némi korlátozott vámkönnyítést adott az autógyártóknak, például lehetővé tette számukra, hogy részben visszaigényeljék az alkatrészek után megfizetett vámokat. A múlt héten pedig lehetőséget adott az autóipart ellátó kanadai és mexikói acél- és alumíniumgyártóknak arra, hogy alacsonyabb vámokat kérjenek, ha vállalják, hogy több gyártókapacitást hoznak létre az Egyesült Államokban.
Az autógyártók szerint ezek az intézkedések továbbra is szűk körűek, miközben a vámok összege folyamatosan nő. Szerintük
a Kanadában és Mexikóban gyártott autókra továbbra is érvényben lévő vámok versenyhátrányba hozzák őket a Japánban és Dél-Koreában készülő, megfizethető modellekkel szemben – amelyekre 15 százalékos vám vonatkozik, de sokszor olcsóbban gyárthatók.
A múlt héten Kanada kereskedelmi vezetője azt mondta, hogy az autókra, az acélra, az alumíniumra és más ágazatokra kivetett vámok enyhítése szükséges lenne az USMCA megújításához. Mexikó gazdasági minisztere pedig úgy fogalmazott, hogy országa nem lehet nosztalgikus a vámmentes korszak iránt, inkább azon dolgozik, hogyan csökkentse az Egyesült Államok által bevezetni kívánt terheket.