Trump az amerikai társadalom legfontosabb építőkövével játszik – magára haragíthatja a választókat az őszi választások előtt

A külföldi hátterű autógyártók figyelmeztették Donald Trumpot, hogy kivezetik az olcsó autómodelljeiket az amerikai piacról, ha az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada-megállapodást (USMCA) nem hosszabbítják meg, vagy felvizezik – tudta meg a The Wall Street Journal a megbeszéléseket ismerő forrásoktól.

Az olyan cégek, mint a Nissan, a Hyundai és a Toyota azon kevés autógyártók közé tartoznak, amelyek még kínálnak új, kisméretű és megfizethető modelleket az amerikai fogyasztóknak, nem úgy mint a detroiti autógyártók, amik az elmúlt években felhagytak ezekkel a kategóriákkal, és inkább a SUV-okra és pickupokra álltak rá.

A Honda Civicet és a Toyota Corollat az Egyesült Államokban gyártják, de az alkatrészek Kanadából és Mexikóból is érkeznek hozzájuk.

Trump elnök 2020-ban írta alá az USMCA-t, amely vámmentes elbánást biztosított azoknak az autóknak, amelyek nagyrészt amerikai, mexikói vagy kanadai alkatrészekből készültek.

Trump azonban második elnöki ciklusának autóipari vámjaival felborította ezeket az ellátási láncokat: 25 százalékos vámot vetnek ki a járművek nem amerikai eredetű tartalmára, még akkor is, ha azok korábban vámmentesek voltak az USMCA alapján. Trump szerint ezekre a vámokra nemzetbiztonsági okokból van szükség, csapata pedig nyilvánosan is felvetette, hogy az idei megállapodás-felülvizsgálat során akár megszüntetnék az USMCA-t, vagy két külön egyezményre bontanák azt.

A tárgyalásokat ismerő források szerint

ha az USMCA megszűnik, vagy egy megújított változat nem csökkenti érdemben az Észak-Amerikában gyártott autókra és autóalkatrészekre kivetett vámokat, egyes külföldi autógyártók már nem éri meg előállítani és értékesíteni az olcsóbb modelleket az amerikai piacon.

Nagy a nyomás Donald Trumpon, aki jelenleg nem teljesíti a választási ígéretét

Az olcsó autók amerikai piacról való eltűnésével a Trump-kormányzat szembe menne azzal az ígéretével, hogy kezeli a választók megélhetéssel kapcsolatos aggodalmait.

Egy új autó átlagára jelenleg mintegy 50 ezer dollár (15,4 millió forint), ami sok amerikai számára már most is megfizethetetlenül magas.

A megfizethetőbb modellek közé tartozik a Mexikóban gyártott Nissan Sentra, amelynek induló ára 22 600 dollár (7 millió forint), valamint

a Dél-Koreából importált Hyundai Venue, amely 20 550 dollárról (6,3 millió forint) indul.

Az Edmunds autóvásárlási portál szerint az Egyesült Államok 10 legolcsóbb új modellje közül nyolcat külföldi hátterű autógyártók készítenek. A maradék kettő a General Motors által Koreában gyártott kis SUV.

Ősszel félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, amelyben a törvényhozók egy részét újraválasztják. Itt dől el, hogy Donald Trump kormánya milyen erős politikai hátszéllel rendelkezhet a ciklusa második felében: azaz a törvényhozók neki kedveznek vagy akadályozzák a kormány működését, ami akár béna kacsává is válhat.