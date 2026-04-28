Teljes a káosz a német olajimportban, a kazahok mismásolnak, az oroszok segítenének – vagy mégsem –, Berlin összevissza kapkod
Kazahsztán nyilvánosságra hozta, hogyan osztja újra azt a kőolajmennyiséget, amelyet eredetileg a Barátság kőolajvezetéken kívánt exportálni. Az olaj ugyanis májusban nem tudja elérni eredeti célpontját, Németországot, állítólag műszaki okokból. Összesen 260 ezer tonna kazah olajat kellett más vevőkhöz irányítani.
A döntés fő elszenvedője a németországi Schwedt finomító.
Az érintett 260 ezer tonnából ehelyett 100 ezer tonna az oroszországi Uszty-Luga kikötőjén keresztül utazik majd tovább, 160 ezer tonna pedig a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) csővezetékrendszerébe kerül. Ezen olaj útja Tengizből és a Kaszpi-mezőkről a Novorosszijszk melletti CPC terminálig tart. Mindkét útvonal hagyományos, a CPC rendszeren halad át Kazahsztán olajexportjának 80 százaléka.
A hír szerint minden változtatást egyeztettek már az olajszállítókkal.
A májusi kazah olajtermelési terv azonban nem változott meg amiatt, hogy egyelőre nem vezető igénybe a Barátság érintett ága. Illetékes minisztériumának közlése szerint a meglévő lehetőségekkel élve Kazahsztán így is megbízhatóan és megszakítás nélkül exportálhat.
Németország új eladókat keres
A múlt héten vált ismertté, hogy technikai okokból májusban nem lehet majd kazah olaj küldeni orosz területen keresztül Németországba. Emiatt a német hatóságok már keresik a kazah nyersolaj helyettesítőjét. Eddig különböző becslések szerint ez az olaj fedezte a schwedti finomító szükségleteinek akár a 20 százalékát is. Az új helyzetben a létesítmény elsősorban a németországi Rostock kikötője felől importálhat, bár állítólag az onnan a finomítóba vezető cső kapacitása már most is maximálisan ki van használva.
A tartalék lehetőség a lengyelországi Gdansk kikötője.
Itt azonban nyitott, hogy mit lép Lengyelország, amely általában maradék alapon látja el Schwedtet (állítólag a szankciók miatt), holott megígérte, hogy 2022-ben kielégíti a német finomítók olajigényét, ha Németország támogatná az orosz nyersolaj embargóját.
A rendkívül fontos schwedti PCK finomítóban azonban az orosz Rosznyeftynek továbbra is 54,3 százaléka van, bár a társaság már átruházta az irányítást a német energiahatóságra. Ez a finomító látja el kőolajtermékekkel Berlint, beleértve annak nemzetközi repülőterét, és számos kelet-németországi tartományt.
Európa rákapott a kazah olajra
Az olajat Németországba a kazah nemzeti olajtársaság, a Kaztransoil exportálja
- Oroszországon át a Transznyeft csővezeték-rendszerén,
- majd a Gomeltransznyeft-Barátság rendszeren, Fehéroroszországon át,
- ahol az olaj a kettéváló ágából az északin jut – Lengyelországot átszelve – Schwedtbe,
ismertette nemrég az Euronews. A szállítást a 2002. június 7-i kazah–orosz kormányközi megállapodás szabályozza.
Az Európai Unió és Németország egyre jobban támaszkodik a kazah kőolajra.
A tavalyi import közel 2,146 millió tonna volt, ez napi 43 ezer hordót tesz ki, 2024-hez képest pedig 44 százalékos emelkedés.
Az Oroszországon keresztüli szállítási stop kapcsán az Euronews azt írja, hogy annak köze lehet az orosz olajinfrastuktúrát ért támadásokhoz, de ez nem biztos. Április 21-én a Szamarai körzetben ukrán dróntámadás súlyosan megrongált egy fontos orosz olajelosztó létesítményt Kyiv Independent információi szerint. Öt, egyenként húszezer köbméteres nyersolajtartály szenvedett el súlyos károkat.
A nagy testvér segít
Mindazonáltal az orosz tranzitstopra Oroszország nem adott hivatalos magyarázatot, mindössze technikai okot említ. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitktára annyit mondott (újságírói kérdésre) néhány napja egy sajtótájékoztatón, hogy Oroszország biztosítani fogja Kazahsztán érdekeit az olaj más célállomásokra történő szállításában a Barátságon történő szállítás felfüggesztése után.
Korábban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy a Németországba irányuló kazah olajszállítások május 1-jétől technikai korlátok miatt megkerülik a Barátság vezetéket. A „megkerülés” szó használatából gondolhatunk arra, hogy az áru célpiaca továbbra is Németország. Ezt a lehetőséget valószínűsíti a Világgazdaság tegnapi cikke is.