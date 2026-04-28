Teljes a káosz a német olajimportban, a kazahok mismásolnak, az oroszok segítenének – vagy mégsem –, Berlin összevissza kapkod

Kazahsztán nyilvánosságra hozta, hogyan osztja újra azt a kőolajmennyiséget, amelyet eredetileg a Barátság kőolajvezetéken kívánt exportálni. Az olaj ugyanis májusban nem tudja elérni eredeti célpontját, Németországot, állítólag műszaki okokból. Összesen 260 ezer tonna kazah olajat kellett más vevőkhöz irányítani.

A döntés fő elszenvedője a németországi Schwedt finomító.

Az érintett 260 ezer tonnából ehelyett 100 ezer tonna az oroszországi Uszty-Luga kikötőjén keresztül utazik majd tovább, 160 ezer tonna pedig a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) csővezetékrendszerébe kerül. Ezen olaj útja Tengizből és a Kaszpi-mezőkről a Novorosszijszk melletti CPC terminálig tart. Mindkét útvonal hagyományos, a CPC rendszeren halad át Kazahsztán olajexportjának 80 százaléka.

A hír szerint minden változtatást egyeztettek már az olajszállítókkal.

A májusi kazah olajtermelési terv azonban nem változott meg amiatt, hogy egyelőre nem vezető igénybe a Barátság érintett ága. Illetékes minisztériumának közlése szerint a meglévő lehetőségekkel élve Kazahsztán így is megbízhatóan és megszakítás nélkül exportálhat.

Németország új eladókat keres

A múlt héten vált ismertté, hogy technikai okokból májusban nem lehet majd kazah olaj küldeni orosz területen keresztül Németországba. Emiatt a német hatóságok már keresik a kazah nyersolaj helyettesítőjét. Eddig különböző becslések szerint ez az olaj fedezte a schwedti finomító szükségleteinek akár a 20 százalékát is. Az új helyzetben a létesítmény elsősorban a németországi Rostock kikötője felől importálhat, bár állítólag az onnan a finomítóba vezető cső kapacitása már most is maximálisan ki van használva.

A tartalék lehetőség a lengyelországi Gdansk kikötője.

Itt azonban nyitott, hogy mit lép Lengyelország, amely általában maradék alapon látja el Schwedtet (állítólag a szankciók miatt), holott megígérte, hogy 2022-ben kielégíti a német finomítók olajigényét, ha Németország támogatná az orosz nyersolaj embargóját.

A rendkívül fontos schwedti PCK finomítóban azonban az orosz Rosznyeftynek továbbra is 54,3 százaléka van, bár a társaság már átruházta az irányítást a német energiahatóságra. Ez a finomító látja el kőolajtermékekkel Berlint, beleértve annak nemzetközi repülőterét, és számos kelet-németországi tartományt.