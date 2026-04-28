Széles csapásokkal szeli a devizapiaci hullámokat a forint a kamatdöntés előtt

Reggel 364 közelében járt az euró-forint, délelőtt 366 fölé is felszúrt, de a déli harangszót már 365-nél hallgatta a kurzus. A kora délutáni kamatdöntés és a jegybankelnöki kommentár adhat iránymutatást a magyar devizának.

Széles csapáson oldalazik a forint

Még mindig a 364-es szinttel birkózik az euró-forint, mely egyelőre megfogta a kurzust. A tegnapi kereskedésben ugyan a támasz alá került az árfolyam, de nap végére visszakapaszkodott fölé. A következő erős ellenállási szint 369,50-nél húzódik, míg a 364-es szintre továbbra is érdemes figyelni.

Nyitás előtt 364,4 közeléből 365,5-ig emelkedett az euró-forint. Majd 365,6 közelében nyitott.

Délelőtt 366 fölé is felszúrt az euró-forint.

Majd 364,6-ig süllyedt. A déli harangszót pedig már 365 közelében hallgatta a kurzus.

Bármily széles csapáson halad is az euró-forint jegyzése, egyelőre sávon belül marad a jegyzés.