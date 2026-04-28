Széles csapásokkal szeli a devizapiaci hullámokat a forint a kamatdöntés előtt

Két forintot is kilengett ma délelőtt az euró. De ez csak oldalazás a magyar deviza piacán. Délután az MNB kamatdöntés és a jegybankelnök kommentárja adhat iránymutatást a forintnak.
Faragó József
2026.04.28, 12:13
Frissítve: 2026.04.28, 13:05

Reggel 364 közelében járt az euró-forint, délelőtt 366 fölé is felszúrt, de a déli harangszót már 365-nél hallgatta a kurzus. A kora délutáni kamatdöntés és a jegybankelnöki kommentár adhat iránymutatást a magyar devizának. 

forint
Sávon belül a forint / Fotó: Ton Anurak / Shutterstock

Széles csapáson oldalazik a forint

Még mindig a 364-es szinttel birkózik az euró-forint, mely egyelőre megfogta a kurzust. A tegnapi kereskedésben ugyan a támasz alá került az árfolyam, de nap végére visszakapaszkodott fölé. A következő erős ellenállási szint 369,50-nél húzódik, míg a 364-es szintre továbbra is érdemes figyelni.

Nyitás előtt 364,4 közeléből 365,5-ig emelkedett az euró-forint. Majd 365,6 közelében nyitott.

Délelőtt 366 fölé is felszúrt az euró-forint.

Majd 364,6-ig süllyedt. A déli harangszót pedig már 365 közelében hallgatta a kurzus.

Bármily széles csapáson halad is az euró-forint jegyzése, egyelőre sávon belül marad a jegyzés.

Kamatdöntő ülést tart a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ismét ülésezik:

Az infláció eddigi alakulása, és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, de a közel-keleti konfliktus inflációs kockázata miatt nincs tér a kamatvágásra

– írták reggeli befektetői kommentárjukban az Equilor elemzői. 

Az iráni konfliktus kitörését követően több kamatemelést kezdett árazni az FRA-piac, azonban április elején visszaestek a kamatvárakozások, jelenleg egész évre kamattartás várható. 

 

Intervenció készül Japánban

Ma hajnalban tartott kamatdöntő ülést a japán jegybank, ahol 6:3 arányban a 0,75 százalékos kamatszint tartása mellett döntöttek. 

A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó maginflációs prognózist 1,9 százalékról 2,8 százalékra emelték, míg a GDP-növekedést 1 százalékról 0,5 százalékra csökkentették.

A közel-keleti helyzet miatt kialakult energiaárak lassítják a japán gazdaság növekedését, a cserearány romlása csökkenti a vállalati profitokat és a háztartások reáljövedelmét – emelték ki a közleményben. 

A jegybankelnök utalt a jen árfolyamára, melyet figyelnek az inflációra és a növekedésre gyakorolt hatások miatt. A japán pénzügyminiszter újabb figyelmeztetést küldött a piacnak, 24 órás készenlétben állnak, és 

bármikor készek beavatkozni a túlzott devizapiaci volatilitás ellen,

erről szorosan egyeztetnek az Egyesült Államokkal.
Az Equilor elemzői szerint: 

a japán pénzügyminiszter jelzése egyértelmű, jól láthatóan védik a 160-as árfolyamszintet a dollár-jenben. A beavatkozás időzítése szempontjából optimális lehet a Golden Week időszaka, holnap munkaszüneti nap van Japánban, majd jövő hét hétfő, kedd, szerdán is. Ilyenkor a devizapiaci likviditás is jóval alacsonyabb, tehát kisebb összeggel, nagyobbat lehet mozdítani az árfolyamon.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1590 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
