A német technológiai vállalat veszprémi egysége felelős munkáltatóként egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a fejlesztés, a gyártás és a tesztpálya által teljes értékláncot lefedő tevékenysége mellett kiemelt figyelmet fordítson munkatársaira és a társadalmilag fontos ügyekre.

Ez felelősség és feladat. Gazdasági szereplőként és felelős munkáltatóként is fontos számunkra a visszajelzés. A munkatársainktól, a közösségektől, amelyeknek része vagyunk. Ezek a visszajelzések segítenek nekünk abban, hogy milyen irányba kell tovább haladnunk, melyek a fejlesztendő területek. Büszke vagyok a munkatársaim eredményeire, melyeknek köszönhetően a veszprémi Continental hazai és nemzetközi szinten is meghatározó értéket teremt

– mondta el Pápai Tamás, a Continental Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Felelős Foglalkoztató Arany Minősítés

A kiemelkedő juttatási csomagjának, a bérezési rendszerének, a kollégák jólléte és támogatása céljából létrehozott számos programjának, jótékonysági és közösségi tevékenységének, illetve rugalmas foglalkoztatási formáinak köszönhetően a Continental veszprémi egysége megkapta az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-től a Felelős Foglalkoztató Arany minősítési fokozatot. Az OFA – amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézménye – célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerőpiaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása. Ennek keretében keresik Magyarországon azon munkáltatókat, akiknek fontosak munkavállalóik és megtartásukért erőfeszítéseket is tesznek, minőségi munkahelyek megteremtésére törekszenek, olyan eszközöket alkalmaznak és tevékenységeket folytatnak, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét növelik. Jelenleg országos szinten 10 alatt van az arany minősítéssel rendelkező szervezetek száma, Veszprém megyében a Continental az egyetlen, amely a kitüntetéssel büszkélkedhet. A vállalat „Az év felelős foglalkoztatója” díjra is nyújtott be idén pályázatot, amelyre olyan kiemelkedő jó gyakorlatokkal lehetett pályázni, melyek segítik a hazai felelős foglalkoztatói szemléletmód fejlődését.

Családbarát Munkahely

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idei évben a Continental nyíregyházi és szegedi vállalata mellett a veszprémit is elismerte a Családbarát Munkahely tanúsító védjeggyel. Veszprémben hosszú évek óta folyamatosan fókuszban van a munkavállalók elégedettségének növelése és támogatása. A minősítés elnyerésében nagy szerepet játszott az, hogy a veszprémi vállalat nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, támogatja a munkavállalókat mind a nehéz élethelyzetekben, mind pedig a kikapcsolódásban, emellett lakástámogatási lehetőségeket, rendszeres ingyenes szűrővizsgálatokat biztosít és lehetőség van rugalmas és home office-ban történő munkavégzésre is.

Véradóbarát Munkahely

A szervezésért és a munkatársak önzetlen cselekedeteiért a díjat a veszprémi vállalat nevében Hornyacsek Zoltán, országos kommunikációs vezető vette át a Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei Szervezetétől. A Continental veszprémi kollégái közül tavaly 102, idén pedig összesen 157 munkavállaló segítette véradományával a biztonságos betegellátást.

A véradás szlogenje szerint „Adj vért és ments meg 3 életet", így büszkén mondhatjuk, hogy kollégáink 2020-ban 306, 2021-ben pedig 471 élet megmentéséhez járultak hozzá

– mondta el Hornyacsek Zoltán. „Vállalati értékeink közé tartozik az egymásért cselekvés fontossága, és örömmel tölt el bennünket, hogy munkatársaink a mindennapokban is ennek megfelelően cselekednek, és kiállnak a társadalmilag fontos ügyek mellett” - tette hozzá a kommunikációs vezető. A hazai Continental vállalatok évente rendszeresen csatlakoznak véradási akciókhoz, Veszprémben, Budapesten és Nyíregyházán is több alkalommal adtak már vért a munkatársak.

