A Vitesco Technologies a legmodernebb erőátviteli technológiák vezető nemzetközi fejlesztője és gyártója a fenntartható mobilitás érdekében. A regensburgi székhelyű társaság mára világszerte 50 telephellyel és több mint 40 ezer alkalmazottal rendelkezik. A vállalat legfőbb célja a tiszta és fenntartható mobilitás, avat be a részletekbe Lukas Juranek a Vitesco Technologies Magyarország ügyvezető igazgatója, akivel a prosperáló iparág jövőjéről, a környezettudatosságról és a fejlődő debreceni gyárról beszélgettünk.

Fotó: Vitesco Technologies

1, A Vitesco Technologies egy fiatal, de annál virágzóbb márka saját vízióval és értékrenddel. Hogyan járul hozzá a társaság a tisztább jövőhöz, milyen megoldásokat dolgoztak ki a mobilitás fejlesztésére?

A Vitesco Technologies már most is fontos szerepet játszik az olyan autóipari trendek követésében, mint a villamosítás és a fenntarthatóság, és nem titkolt célunk, hogy mielőbb vezető pozíciót töltsünk be a tiszta meghajtások, azaz az elektromosítás terén. A bolygó megóvása és a társadalmi jólét szempontjából elkerülhetetlen a drasztikus emisszió-csökkentés, a vállalatunk pedig maximálisan ennek szellemében, egy fenntartható stratégia mentén tevékenykedik.

2, Milyen termékek és megoldások szerepelnek a vállalat palettáján?

A Vitesco Technologies portfoliójában innovatív és hatékony technológiák szerepelnek. A termékskála elektromos erőátviteli rendszereket, elektronikus vezérlőegységeket, érzékelőket és szervoberendezéseket, valamint kipufogógáz-utókezelő megoldásokat tartalmaz. Az intelligens rendszermegoldásokkal, valamint az elektromos, hibrid és belső égésű erőátviteli berendezések komponenseivel igyekszünk tisztává, hatékonnyá és megfizethetővé tenni a mobilitást.

Lukas Juranek / Fotó: Vitesco Technologies

3, Miben más, vagy épp miben nyújt többet a Vitesco Technologies a versenytársaknál?

A versenytársak szemszögéből azt mondanám, hogy a Vitesco Technologies legnagyobb előnye, hogy a piacon már meglévő villamosítási technológiák teljes skálájával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy más piaci szereplőkkel szemben, -akik bár bizonyos területen hasonló megoldásokat kínálnak- a Vitesco Technologies a villamosítási technológiák teljes spektrumát lefedi. A másik nagy előnyünk pedig vitathatatlanul az, hogy a cégnél folyamatos fókuszban van az intelligens automatizálás.

Fotó: Vitesco Technologies

4, A Vitesco Technologies célul tűzte ki, hogy 2030-ra szén-dioxid-semleges működést ér el, amelyben a debreceni üzem is jelentős szerepet játszik. Mennyire tartható ez a határidő?

Technológiai megoldásaink az emberek, az áruk és a szolgáltatások hatékony áramlását szolgálják, azonban ez nem szoríthatja háttérbe a társadalmi felelőségvállalás iránti elkötelezettségünket.

Már 2020 folyamán kinyilvánítottuk, hogy 2030-ra a működésünkben szén-dioxid-semlegesek leszünk, és a pontos és világos ütemtervünk is elkészült ennek kapcsán. Többek között megvannak a zöld energia vásárlására vonatkozó hosszú távú szerződéseink, és az energiahatékonysági projektek megvalósítása jelenleg is folyamatban van.

Jó példa erre a Vitesco Technologies debreceni gyárépülete is, amely a világszinten elismert fenntarthatósági tervezési, építési sztenderdeknek megfelelve nyerte el a LEED arany minősítést. A díj megnyeréséhez az épületek energiahatékony műszaki megoldásai, az energiatakarékos világítótestek, az újrahasznosított anyagok jelentős felhasználása, valamint az elektromos autótöltők járultak hozzá. Az üzem ezen felül maximális pontszámot kapott az öblítőberendezések vízhatékonyságáért és az esővízgyűjtésért. És arra is rendkívül büszkék vagyunk, hogy a modern debreceni gyár a nyitáshoz képest 23%-kal csökkentette az egy alkalmazottra jutó villamosenergia-fogyasztását.

Fontos azonban hangsúlyozni azt is, hogy a Vitesco Technologies globálisan szem előtt tartja a karbonsemlegességi törekvéseket, és a fejlődő országokban lévő gyárakban, -például az India üzemben- is ugyanúgy azon dolgozunk, hogy beszerezzük a megfelelő környezetvédelmi és- energiahatékonysági tanúsítványokat.

Fotó: Vitesco Technologies

5, A Vitesco Technologies már 50 országban van jelen. Mekkora szerepet kap a debreceni gyár a vállalat működésében?

Fontos számunkra, hogy minél hatékonyabban tudjuk kielégíteni az ügyfeleink növekvő igényeit a magas színvonalú, tiszta hajtási technológiák iránt, a 2021-ben megnyílt debreceni üzem pedig különösen fontos az európai termelési hálózatban. Ez a nagyszabású projekt is jól mutatja az elkötelezettséget a magyar piac iránt, akárcsak az, hogy a vállalat a Debreceni Egyetemmel és szakképző helyekkel is közreműködik, amelynek keretében értékes, gyakorlati képzést és azt követően akár munkalehetőséget is biztosít hallgatóknak.

Emellett rendkívül fontosnak tartjuk a régióban az infrastruktúra fejlesztését és az értékteremtést is, amelyet a helyi önkormányzattal egyetértésben, ahol csak tudunk igyekszünk is támogatni. És az is a hosszútávú együttműködésre sarkall és egyben nagy örömmel tölt el minket, hogy Magyarországon a várakozásokat felülmúló mértékben növekszik az új elektromos autók vásárlása, amelyek közül egyre több a Vitesco Technologies intelligens megoldásait használja.