Annak ellenére, hogy egyes országokban a kannabisznak már évtizedek óta jól kialakult kultúrája van mind az egészséges, mind a különféle fájdalommal járó betegségekkel küzdő emberek körében, itthon még mindig illegális. Emiatt sajnos továbbra is kevesen tudják azt, hogy a CBD olaj, amely nem rendelkezik pszichotróp hatással - azaz nem változtatja meg az elmeállapotot -, teljesen legálisan fogyasztható Magyarországon.

Milyen betegségekre lehet jótékony hatással a CBD olaj?

Krónikus fájdalom, gyulladás és oxidatív stressz ellen

Például Kanadában már engedélyezik a rák miatt vagy a szklerózis multiplex által okozott fájdalom enyhítésére, hiszen a CBD olaj csökkenti a fájdalmat és megakadályozza az idegrendszer degenerációját, hiszen mérsékli az oxidatív stresszt is, mely miatt sejtvédő szerepet is képes betölteni.

Epilepszia ellen

Az Egyesült Államokban az FDA már engedélyezte a két évnél idősebb gyermekek esetében az Epidiolex használatát, amely marihuánából származó tisztított gyógyszeranyagot tartalmaz, melynek görcsoldó hatása van.

Szorongás, stressz és álmatlanság ellen

Az eddigi kutatások szerint a CBD olaj képes csökkenteni a szorongást, illetve növeli a véráramlást olyan régiókban, amelyek a motivációért felelnek. Dr Matthew Walker: Why We Sleep című könyve szépen elmagyarázza, hogy az álmatlanság például depressziót, 2-es típusú cukorbetegséget, vagy akár rákot is okozhat. Mivel a CBD olajnak pihentető és szorongásoldó hatása van, elősegítheti a rendszeres és jó minőségű alvást.

Beindult a táplálékkiegészítő ipar is

Mivel a nyugati típusú táplálkozás számos üres kalóriát tartalmaz, amelyre a szervezet általában megnövekedett számú szabad gyökökkel reagál, így sokan igyekeznek olyan táplálékkiegészítőket szedni, amelyek egyensúlyba hozzák az omega 3-6 arányt. Az omega-3 antidepresszáns és gyulladáscsökkentő hatással bír, mely sajnos gyakran teljesen hiányzik a nyugati egészségtelen étrendből.

A Zinzino olaj például elősegíti a szív, az agy és az immunrendszer normális működését, illetve megfelelő szinten tartja a szervezetben az EPA és a DHA szintjét. Továbbá hozzájárul az optimális szintű omega 3-6 zsírsavak arányához, segíti megvédeni a szervezetet az oxidatív stressz ellen, illetve hozzájárul a csontok, izmok és fogak védelméhez, valamint támogatja a sejtosztódási folyamatokat is.

A mai toxinokkal telített világban már nem elég az egészséges táplálkozás plusz egy multivitamin, hiszen a legtöbb étel tápanyagtartalma rohamosan csökkent az elmúlt évtizedek során.

Így nem meglepő, ha egyre többen keresnek alternatív táplálékkiegészítőket azért, hogy fel tudják venni a harcot a környezeti káros hatásokkal szemben.

Fotó: elements.envato.com

Olvassuk el a termékek címkéit!

Elég csak egy tusfürdő oldalán lévő etikett címke apróbetűs részét elolvasni, majd egyesével rákeresni az összetevőkre, s máris látjuk, hogy például az SLS egy rákkeltő anyag, illetve a parabének pedig összezavarják a hormonok optimális működését, sőt még a terhességre is veszélyesek lehetnek.

Hasonló a helyzet a legtöbb testápolóval, fogkrémmel, arckrémmel, de gyakran még az újszülötteknek szánt tápszerek, mosakodó olajok és popsikenőcsök is tele vannak olyan anyagokkal, amelyek rendkívül károsak az emberi szervezetre.

A fogyasztók hajlamosak elfelejteni, hogy a bőrön keresztül rengeteg káros anyag fel tud szívódni, hiszen ez az egyik legnagyobb szervünk. Fontos emiatt, hogy alaposan szemügyre vegyük a termékek hátoldalán lévő etikett címkéket, hogy bölcs döntést tudjunk hozni vásárláskor.

